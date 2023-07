PREDSEDNIK VUČIĆ O IZJAVI PITERA FEJTA: Čudna je reakcija Prištine! Oni jedino žele da hapse Srbe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu Pitera Fejta da je "Prištinu na gubitku zbog izostanka napretka u dijalogu sa Beogradom i da SAD gube strpljenje za Kosovo".

"Piter Fejt je do 2012, ako se ne varam, sprovodio takozvanu nagledanu nezavisnost Kosova, kako oni to smatraju iz njihovog ugla. Utoliko je čudnija reakcija Prištine na Pitera Fejta i nervoza koju pokazuju. Piter Fejt je svakako neko ko u SAD ima težinu. Da li mi možemo od njega da očekujemo uvek lepe reči ili pohvale, svakako da ne. To je čovek koji je bio prvoborac tzv. kosovske nezavisnosti, ali nema nikakve sumnje da je reč o čoveku od ne malog uticaja u SAD", rekao je Vučić.

Predsednik je dodaoda Priština ne želi izbore, već da maltretiraju Srbe:

"Oni ne žele izbore, oni jedino žele da hapse Srbe. Moja molba Međunarodnoj zajednici je da što pre preostali Srbi budu pušteni. Naročito što imamo značajne dojave o njihovom maltretiranjeu i da teško podnose uslove u kojima se nalaze, i bilo bi tragično kada bi im se nešto dogodilo, to bi imalo nesagledive posledice. Zato molimo Euleks i Međunareodnu zajednicu da reaguju i da učestvuju u spašavanju života srpskih pritvorenika. Neki od njih su u pritvoru više od godinu dana".

(Kurir.rs)