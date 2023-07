SUPERĆELIJSKE OLUJE ĆE U SRBIJU DONETI I TORNADO! Stručnjaci upozoravaju: Evo koje kuće su najugroženije!

Našu zemlju u prethodnih desetak dana pogodile su čak tri razorne superćelijske oluje koje su odnele tri života! Stručnjaci upozoravaju da nas ovakve oluje očekuju u budućnosti, a da je vrlo moguće da ćemo imati i tornado, kao što je to bio slučaj u Milanu pre nekoliko dana!

Scene na ulicama Srbije koje su ove oluje pravile bile su zastrašujuće, na momente je izgledalo kao da je nastupio smak sveta. Vetar je nosio i lomio sve pred sobom, drveće je padalo i oštetilo mnoga vozila, leteli su krovovi kuća, padali kranovi... Crni oblaci, olujni vetar, jaka kiša, grad u veličini ljudskog oka, tama i apokaliptične scene, sve to videli smo tokom prethodne tri superćelijske oluje.

Biti na oprezu

Ove scene mnoge su šokirale i ostavile u čudu, a nažalost, prema rečima meteorologa, ovakvih, ali i nešto jačih superćelijskih oluja ćemo imati u budućnosti sve više, a oluje će nam doneti i tornado.

- Ovakvih oluja će biti više, pošto temperatura na planeti raste i one su vezane za te toplotne talase, kojih je sve više. Tornado zahteva mnogo više te energije, ali s obzirom na to da smo svedoci da sve više ima te energije i da su te oluje sve jače, ne može nas iznenaditi ni pojava tornada iznad naših gradova. To ne znači da će ta tornada biti razorna kao u Americi, to uglavnom više liči na neke pijavice, ali svakako treba biti na oprezu - upozorava meteorolog Ivan Ristić za Kurir.

On napominje da sve ide u tom pravcu da bi nas i to moglo zadesiti u nekom narednom periodu.

- Činjenica je da to možemo očekivati. Ako se neko nađe u blizini tornada, mora da se skloni, da uđe u neki armirani objekat, čak i kuće koje su pravljene od starog materijala su u opasnosti. Ljudi treba da prate redovno izveštaje i da se sklone na bezbedno. Protivgradna zaštita kod ovih jakih oluja ne pomaže i jedna zaštita je osiguranje imovine - ističe Ristić.

Novo pogoršanje

Prema njegovim rečima, nova superoluja čeka nas već danas!

- Cela sreda je u crvenom meteoalarmu, stiže nam superćelijska oluja i sve ono što ide uz nju. Olujni, orkanski vetar, sve vrste padavina, kiša, grad, doći će do pada temperature, završava se ovaj toplotni talas. Temperatura će biti u padu od 15 do 20 stepeni, biće baš hladno. Prema vikendu će temperatura rasti, ali za vikend ide novo pogoršanje vremena s kišom i manjim padom temperature, tada će biće klasično nevreme i neće ga biti na teritoriji cele Srbije - Ristićeve su prognoze.

Meteorolog Jovan Čabrilo Sreća pa nije bilo krupnog grada Meteorolog Jovan Čabrilo istakao je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir TV da smo imali sreće što tokom prethodnih oluja nije padao krupan grad. - Apsolutno smo imali sreće, one najčešće produkuju grad. U odnosu na druge tipove oluja nastaju u nestabilnoj vazdušnoj struji zbog smicanja vetra po visini, to jest naglih promena pravca vetra u visinama. Za nastanak nestabilnosti potrebno je prisustvo vlage, nestabilne vazdušne mase i toplota. Postoje tri faze - razvojna faza, zrela faza, tj. donošenje nepogode, i faza raspada, odnosno kraja, koja se najkasnije javlja kod superćelijske oluje. Osim krupnog grada, one mogu doneti i tornado - objasnio je Čabrilo.

Kaže da će se promenljivo i svežije vreme nastaviti i početkom avgusta, a da uticaj afričkog ciklona ponovo očekujemo oko 15. avgusta.

- Tada opet treba upozoriti, da ukoliko budemo na njegovoj periferiji, možemo ponovo očekivati superćelijske oluje. Kraj tog afričkog ciklona i poslednji toplotni talas, odnosno njegov završetak, očekuje se posle 25. avgusta, kad opet očekujemo osveženje, oblake i kišu - zaključio je Ristić.

Činjenice Šta je superćelijska oluja - to je rotirajuća oluja - najčešće donosi jak vetar, grad, tornado i poplave - ima velike vremenske i prostorne razmere - životni vek joj je i do nekoliko sati - nastaje tokom veoma toplih dana - kada je vazduh dobro zagrejan i bogat vlagom, a onda dođe do priliva hladnijeg vazduha - topao vazduh se iz prizemlja podiže i tom prilikom se zaokreće pod uticajem vetra, koji menja pravac - granica te dve vazdušne mase naziva se olujni front

