UNIŠTENO! Oluja i grad opustošili useve, stradali kukuruz, soja, suncokret... To će se odraziti na cene hrane NA PIJACAMA!

U superćelijskoj oluji poginule su tri osobe, a nevreme je izazvalao veliku štetu na stambenim objektima i automobilima i uništilo brojne useve.

Stručnjak za poljoprivredu i agroekonomski analitičar Milan Prostran rekao je za Kurir da je nevremenom zahvaćen ozbiljan prostor i podsetio da su mnogi poljoprivredni proizvodi već stradali u junskim poplavama, posebno u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Ovoga puta i Vojvodina je na udaru.

Pomoć države

- Sad su na udaru grada i oluje bile ratarske kulture, posebno kukuruz, soja i suncokret. Šećerna repica bi možda mogla da se oporavi. Srećom, požnjeli smo pšenicu i ječam. Stradali su i paradajz, paprika, luk... Ne treba zaboraviti da je 98 odsto naše proizvodnje pod otvorenim nebom, a samo dva odsto u zaštićenom prostoru, a ove nepogode su uništavale i plastenike. Zasadi jabuke i šljive su veoma pogođeni. Tek ćemo videti tačne razmere štete, ali ovo su neke prve procene koje će kulture imati lošije prinose - objašnjava Prostran:

- Na državi je velika obaveza. Ona mora stati uz poljoprivredne proizvođače odlučno. Mora da im pomogne, da im ulije nadu da nastave da se bave svojim poslom. Potrebno je razmisliti da im se odloži plaćanje zakupa na zemljište, da se oslobode plaćanja poreza ili da se on znatno umanji i da im se odloži vraćanje kredita... Bitno je stati uz te ljude, kojima je u samo nekoliko minuta nestalo sve što su mesecima radili. Njihov ekonomski opstanak je ugrožen u priličnoj meri.

Inače, vanredna situacija proglašena je u sedam gradova i opština, i to u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Rumi, Irigu, Sečnju i delu opštine Požega.

- Posledice snažnog nevremena će se, nažalost, odraziti na maloprodajne cene hrane, koje će pre svega rasti na pijacama, a verovatno i u trgovinama. Neće to biti neko veliko poskupljenje, ali biće ga, jer olujom i gradom nije pogođena cela zemlja. Poljoprivreda će definitivno podbaciti, a to će se odraziti i na rast BDP. I prinosi pšenice su neujednačeni, a to utiče, recimo, na cenu brašna - kaže za Kurir prof. Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta.

- Nepogode će pre svega znatno uticati na ljude koji se bave poljoprivredom. Seljak je najveća žrtva. I nije ovo šteta samo za ovu godinu, već i za narednu, jer su uništene i zaštitne mreže, izlomljene su grane voćaka - kaže Savić.

Osiguranje je važno

Snežana Marković Ðurović iz Službe za razvoj poljoprivrede Čačka rekla je za RTS da se poljoprivrednici javljaju i prijavljuju štetu. Navela je da je krenula berba šljive i da su već veliki plodovi jabuke i paprike.

- Koji god plod je zakačio grad, ta paprika će istruliti. Takođe, crni luk još nije povađen i on je u jako problematičnom stanju.

Ipak, navodi da je osiguranje ove godine poskupelo 250 odsto u odnosu na prošlu godinu.

- Kako je Srbija u režimu slobodne trgovine sa EU i CEFTA, sve što nam nedostaje nadomestiće se slobodnom trgovinom. Kad se ima u vidu da su kod nas cene poljoprivrednih proizvoda sve samo ne niske, potrošači neće primetiti preteranu razliku. Proizvođači će pretrpeti štetu ako nisu osigurani. Razumevanja za mala domaćinstva imam, a za srednje i velike proizvođače koji se ne osiguraju teško ga je imati - kaže za Kurir ekonomista Aleksandar Stevanović.

Nevreme je pričinilo štetu i u kraljevačkom kraju. Radoica Kočović, član gradskog veća zadužen za elementarne nepogode, rekao je da su strelci delovali i da su uspeli da razdvoje ćelijski talas, ali da je jedan deo prešao preko Kraljeva.

- Najviše su oštećeni objekti, krovni prekrivači, polupano je puno crepa, oštećene su fasade, polomljena su stakla i uništeni usevi i plastenici. Mora hitno da se interveniše i da se građanima obezbedi ogromna količina pokrivača, crepa ili nečega što će im pokriti objekte.

PROGNOZA Temperature do 40, pa u utorak na sredu nevreme Goran Mihajlović iz RHMZ rekao je da početak sedmice donosi stabilizaciju vremena, ali da u sredu stižu nove padavine. - U ponedeljak i utorak će biti pretežno sunčano, veoma toplo, u utorak će maksimalna temperatura biti između 35 i 40 stepeni, ali već u toku noći ka sredi stiže novo osveženje i naoblačenjem koje će zahvatiti najpre sever i zapad zemlje i ponovo doneti lokalne pljuskove i grmljavinu. Do kraja sedmice bi se zatim zadržalo umereno toplo i uglavnom stabilno vreme - naveo je Mihajlović.

NACIONALNA STRATEGIJA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA Čeka se odluka o tome da na sve telefone u Srbiji ubuduće stiže upozorenje U Skupštini Srbije u proceduri je nova strategija smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, koja bi trebalo da uskladi sistem sa evropskim sistemom. Zemlja se zagreva, a ljudi sve više trpe posledice klimatskih promena, od toplotnih talasa i šumskih požara do razornih oluja i poplava, upozoravaju i stručnjaci NASA. Istraživanja pokazuju da se u kriznim situacijama građani informišu uglavnom preko medija i društvenih mreža i da nisu dovoljno spremni da reaguju u vanrednim situacijama. U novoj nacionalnoj strategiji smanjenja rizika od katastrofa identifikovano je 12 rizika vezanih za prirodne i tehničko-tehnološke opasnosti, kao što su poplave, suše, zemljotresi, epidemije, ekološki, hemijski i nuklearni akcidenti. Dr Vladimir Cvetković sa Fakulteta bezbednosti kaže da će biti uveden jedinstveni informacioni broj 112, koji će kao informaciono-komunikacioni sistem objediniti postupanje svih nadležnih službi - policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica, službe hitne medicinske pomoći i drugih relevantnih aktera. Na taj način će građani, kaže, u kraćem vremenskom periodu dobijati upozorenja i uputstva šta je potrebno da urade u konkretnom slučaju. U Srbiji se na broj 112 zasad javlja policija, kao i na broj 192. - Prema sadašnjem zakonu, MUP je dužan da preko mobilnih operatera izdaje upozorenja građanima - kaže Cvetković.

GRAD UDARAO NEMILOSRDNO Nikad više oštećenih automobila l Stravične slike koje stižu iz svih krajeva Srbije kojima je protutnjala superćelijska oluja pokazuju da je od grada stradalo mnogo automobila. Radoica Kočović navodi da se nikad do sada na teritoriji Kraljeva, a verovatno ni cele zemlje, nije desilo da je oštećen tako velik broj automobila. - Uglavnom su polupane šoferšajbne, prednje i zadnje, farovi, uništene su haube i krovovi - naglašava Kočović. Na jednom auto-placu u kraljevačkom kraju svih 50 vozila je oštećeno u nevremenu. S obzirom na to da su vozila stara od jedne do četiri godine, šteta je oko 300.000 evra.

Ekipa Kurira

