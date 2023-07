NAZIRE SE KRAJ SAGE: Spajić: Mislim da smo ubedili predsednika Milatovića da imamo većinu za formiranje vlade!

Lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić izjavio je posle susreta sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem da misli da ga je ubedio da ima većinu za mandatara, ali i za formiranje vlade. Spajić nije želeo da precizira ko čini tu većinu i kolika je ona, a na pitanje novinara da li očekuje da će imati podršku 41 poslanika, koliko je potrebno za izbor vlade, odgovorio je potvrdno.

- Ubeđeni smo da imamo većinu za mandatara i da ćemo posle toga imati i većinu za formiranje vlade... Zadatak mandatara je da traži većinu od 41, odnosno aktivno učešće 41 poslanika. Videli smo da je većinska vlada, a ne manjinska, nešto što je optimalan scenario. Da ne bismo ponavljali greške prethodnika, mislimo da treba težiti većinskoj vladi koja bi na taj način imala stabilnu podršku u parlamentu - rekao je Spajić posle sastanka s Milatovićem.

On je dodao da je imao neformalne razgovore s predstavnicima prosrpske koalicije "Za bućucnost Crne Gore", ali da su se, kako tvrdi, na sastancima "prvenstveno držali principa buduće vlade i toga ko bi trebalo da bude mandatar".

Politikolog Vladimir Pavićević smatra da, ko god predloži Spajiću da formira Vladu koja bi imala minimalnu podršku u Skupštini, zapravo ne želi da Spajić sastavi Vladu.

Vladimir Pavićević foto: Kurir tv

- Šira podrška podrazumeva da će i koalicija "Za budućnost Crne Gore" imati svoje predstavnike u Vladi i predsednika Skupštine. To je pitanje čiste političke logike i Spajićevog interesa da vodi stabilnu vladu koja će pune četiri godine moći da se posveti reformama - rekao je Pavićević za portal Borba.

On smatra da međunarodna zajednica ne bi trebalo da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore.

- Spoljni uticaji su raznovrsni, ali nisu presudni. Sa našim međunarodnim partnerima treba da se komunicira, ali i da se uvek polazi od toga da je Crna Gora demokratska država u kojoj se građani pitaju ko će i kako upravljati državom. Građani su svoje rekli na demokratskim izborima i to je to. Uostalom, ne vidim da naši najznačajniji međunarodni partneri imaju problem sa time da dobijemo stabilnu vladu sa snažnom podrškom u Skupštini koja bi išla i na 54 do 60 poslanika - zaključio je Pavićević.

