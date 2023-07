"ZAPOČNI MOLITVU ZAHVALNOŠĆU, A NE ONIM ŠTO TI NEDOSTAJE" Vladika Petar o molitvi: Vapaj čoveka u problemu svodi se na TRI POTREBE

Kakav je značaj molitve u psihoterapiji ?

Molitva je savršeni vid komunikacije koji nam omogućava da se izdignemo na viši nivo postojanja, ali i način na kojim se povezujemo sa uzvišenim, sa Božanskom energijom.

Gosti u današnjoj emisiji Puls Srbije bili su vladika toplički Petar Bogdanović i psihijatar Jovana Stojković koji su u razgovoru sa voditeljima objasnili zbog čega je molitva blagotvorna i esencijalna za smisao života na zemlji.

Vladika Petar ističe da osnovni odnos sa Bogom treba da bude zasnovan na zahvalnosti. Sve što imamo i sve što nas okružuje, pa i sam život, darovano nam je od Boga. Započinjanje molitve sa zahvalnošću za sve što imamo umesto fokusiranja na ono što nam nedostaje, omogućava nam da pronađemo radost u malim stvarima i da se osećamo ispunjenima.

Molitva, kako ističe Vladika Petar, nije samo ritual, već može biti spontana i iskrena komunikacija sa Bogom.

. Za vladiku Petra, osnovni odnos sa Bogom jeste zahvalnost.

- S obzirom na to da je sve što imamo, uključujući život i sve što krasi naš život, dato od Boga, odnos Tvorca sa stvorenjem, posebno sa čovekom, je odnos darodavca i onoga koji blagodari na tom daru. Onaj ko ne ume da blagodari neće biti radostan ni u raju, jer je upravo odnos blagodarenja prema Bogu sastavni deo večne radosti i večnog života - istakao je vladika.

Prema njegovim rečima, Bog nas ne želi nasilno u zajednici, već je slobodna volja najveća vrednost u crkvi i odlika je slobode.

- Ono što nas izdvaja je upravo slobodna volja koju imamo, poklon Boga čoveku. Naša jedinstvenost ogleda se u zajednici sa drugima i našoj slobodi da biramo svoje puteve i postupke. Volja je instrument naše slobode, i Bog nas ne želi prisilno u zajednici, već želi da ga slobodno volimo i prihvatimo. U crkvi, volja ima izuzetan značaj, jer ono što radimo bez nje, što je nužnost, strah ili obaveza, gubi svoju vrednost. - rekao je vladika Petar i pojasnio:

- Kada razmišljamo o samopodizanju i samopoboljšanju, možda se susrećemo sa dilemom da li sebe treba naterati na određene stvari. Potrebno je da, kao kod treniranja, pronađemo želju i ljubav prema onome što činimo. Ta unutrašnja motivacija vodi nas ka dubljoj promeni i spoznaji - objasnio je vladika Petar.

On je uputio da crkva poziva svakoga da prepozna taj Božji poziv.

- Crkva nas poziva da prepoznamo ljubav Božiju u svom životu i da se odazovemo na Njegov poziv. Kroz blagodarnost, pokajanje i ljubav, treba da pokušamo da menjamo sebe, prevazilazimo prepreke između nas i bližnjih, i da postepeno pronađemo mir u svom životu. Jer, kada čovek ima mir u svom srcu, taj mir će deliti i na druge ljude, donoseći harmoniju i radost u svet oko nas - objasnio je vladika.

"Vapaj" čoveka je onaj za životom, srećom i da bude voljen, nastavio je.

- Molitva kada je čovek u problemu, ako bismo ušli dublje upotrebu u taj vapaj čoveka - on se svodi na to da čovek traži da bude radostan, da bude večno živ i da bude voljen. Molitva za zdravlje je doticanje večnog života. Svaka molitva nas na neki način vodi u predvorje spasenja. Naš najveći neprijatelj je naša smrtnost, tako da svaka molitva je "legitimna". Ono što je suštinski bitno kada smo u molitvi je, ne da li ćemo mi čuti Boga, nego svest i poverenje, da on čuje nas. To je vera, izražena kao poverenje. Kada mi znamo da postoji jedno biće koje nas toliko voli i razume nas, i da je njegova konačna pobeda, to je krajnja mera koju svaki pravoslavni hrišćanin mora da ima u sebi i ne sme da padne u očajanje. Ako verujemo i imamo poverenje uvek imamo pogled u Njega i nadu da će sve biti dobro, uprkos svoj logici sveta - uputio je Vladika Petar.

