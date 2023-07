EVO KAD I KAKO SE ČITA MOLITVA ZA UPOKOJENE: Ove reči vernici upućuju Bogu, a posebno se ovako mole za preminule roditelje

Mnoge su molitve kojima se vernici obraćaju bogu i to čine zarad zdravlja, oprosta, uspeha... A teško pada svakome kada se suoči sa smrću najmilijih i mnogi zato izgovaraju i molitvu za upokojene.

Ona se obavezno čita na parastosu, a može se ponavljati kad god osetite potrebu za tim. Otac Tadej je govorio da prvo treba da se molimo za mrtve, pa tek onda za žive.

Postoji nekoliko, a ona što se ponajviše preporučuje na sajtovima posvećenim ovoj temi je ova koju sada navodimo (naravno, na vama je da izabrete po svojoj volji).

MOLITVA ZA UPOKOJENE

Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagrešiše rečju, ili delom, ili mišlju.

I useli ih u mesta svetla, u mesta svežine, u mesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje.

Daruj im carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu.

Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uzašiljemo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Amin

U Crkvi se na zadušnice pominju i reči Svetog Jovana Zlatoustog, jednog od najvećih bogoslova: "Pomozite pokojnima i pominjite ih. Ne oklevajte, dakle, da pomognete onima koji su otišli i prinesite vaše molitve za njih!".

Postoji i posebna molitva za upokojene roditelje. Preporuka je da se čita 40 dana bez preskakanja, a posle po volji dece pokojnika.

MOLITIVA ZA UPOKOJENE RODITELJE

Gospode Isuse Hriste, Bože naš! Ti si siročadi zaštitnik, ožalošćenih pribežište i plačućih utešitelj.

Pribegavam k Tebi ja siroti, uzdišući i plačući, i molim Ti se: usliši moljenje moje, i ne odvrati lica Tvojega od uzdaha srca moga i od suza očiju mojih. Molim se Tebi milosrdni Gospode, ublaži skorb moju zbog rastanka sa onima koji su me rodili i vaspitali (sa onim koji me je rodio i vaspitao; sa onom koja me je rodila i vaspitala) roditeljima mojim (ocem mojim, majkom mojom) (IME); duše njihove (dušu njegovu - njenu) koje su otišle (koja je otišla) k Tebi sa istinskom verom u Tebe i s tvrdom nadom u Tvoje čovekoljublje i milost, primi u Tvoje Nebesko Carstvo.

Klanjam se pred svetom voljom Tvojom, kojom su uzeti (je uzeta) od mene i molim Te ne uskrati im (mu, joj) milosti i ljubavi Tvoje. Jer Gospode Ti kao Sudija celoga sveta, grehe i nečistoću otaca kažnjavaš u deci, unucima i praunucima čak do trećeg i četvrtog kolena: ali i miluješ oce radi molitava i dobročinstava čeda njegovih, unuka i praunuka.

Sa skrušenjem i umilenjem srca molim Te milostivi Sudijo, ne kažnjavaj mukama večnim preminule nezaboravne (preminuloga-lu nezaboravnoga -nu) za mene sluge Tvoje (slugu Tvoga -ju), roditelje moje (oca moga, majku moju)(IMENA), no oprosti im (mu, joj) sva sagrešenja njihova (njegova, njena), voljna i nevoljna, učinjena rečju ili delom, u znanju i neznanju, i po milosrđu i čovekoljublju Tvojemu, radi molitava Prečiste Bogorodice i svih svetih, pomilij ih (ga, je) i od večnih muka izbavi Ti milosrdni Oče otaca i čeda!

Daruj mi u sve dane života mojega da se do poslednjeg daha svoga ne prestanem sećati preminulih roditelja mojih (preminuloga-lu oca-majku moga-ju) u svojim molitvama moleći se Tebi, pravedni Sudijo da ih (ga, je) nastaniš u mestima svetlim, u mestima prijatnim, u mestima mirnim, sa svima svetima, odakle su proterani svaka bolest, tuga i uzdisanje. Milostivi Gospode!

Primi sada za sluge Tvoje (slugu Tvoga, sluškinju Tvoju) (IME) ovu toplu molitvu moju i podari im (mu, joj) nagradu Tvoju za trud i brigu za vaspitanje moje u veri i hrišćanskom blagočašću jer su me naučili (-o, -la) da pre svega gledam Tebe, svojega Gospoda, i da se usrdno molim Tebi, u Tebe jedinoga da se uzdam u nevoljama, u skorbima, u bolestima, i da držim zapovesti Tvoje; zarad njihovog (njegovog, njenog) usrdnog staranja za moj duhovni napredak, zarad njihovog (njegovog, njenog) toplog prinošenja molitava za mene pred Tobom i zarad svih njihovih (njegovih-njenih) darova izmoljenih od Tebe za mene, uzvrati im (mu, joj) Svojom milošću, Svojim nebeskim blagom i radostima u večnom Carstvu Tvojem. Jer si Ti Bog milostiv i darežljiv i čovekoljubiv, Ti si mir i radost, vernim slugama Tvojim, i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

