IVICA DAČIĆ: Neće nikada ni Amerika, ni Rusija dovesti nekoga na vlast u Srbiji, treba da tražimo šta nam je zajednički imenitelj!

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, na konferenciji organizovanoj povodom obeležavanja Dana Amerike u Skupštini, poručio je da nisu svi interesi i ciljevi SAD i Srbije isti i da neće biti, ali da je potrebno tražiti zajednički interes i da ne treba biti neprijateljski raspoložen.

- Neće nikada ni Amerika, ni Rusija dovesti nekoga na vlast u Srbiji. Treba da poštujemo da nađemo zajednički imenitelj, zajednički interes, nisu isti, ali ni SAD i EU nemaju iste stavove po svakom pitanju i ne treba da budemo neprijateljski raspoloženi. Mislim da u svemu tome treba da imamo u vidu da je SAD velesila, isto kao što SAD moraju da imaju u vidu interese najvećeg naroda i države u regionu i u tom smislu, ne ulazeći u to šta je bilo, treba da tražimo šta nam je zajednički imenitelj - rekao je Dačić.

Dačić je odao počast žrtvama 11. septembra, preneo solidarnost srpskog naroda i Srbije SAD i izrazio je nadu da su Srbija i SAD na pravom putu da svoje odnose urede kako obe države žele da imaju, kakve zaslužuju, a kakve su imale tokom većeg perioda od 142 godine duge tradicije diplomatskih odnosa.

Istakao je da svaka država ima temeljne principe, a to je da je spoljna politika deo nacionalnih i državnih interesa.

- SAD imaju svoj interes, kao i Srbija, nekada se poklapaju, nekada ne, nekada ima razuzmevanja, nekada ne. Želim samo da ukažem da u ključnim događajima u istoriji čovečanstva, Srbija je bila na pravoj strani za razliku od drugih koji su i započeli i Prvi i Drugi svetski rat i za razliku od drugih naroda u ovom regionu koji su svi do jednog skoro bili na strani tih koji su započeli ratove - dodao je.

Dodao je da želja srbije da postane članica ASEAN-a ne utiče na želju ka evropskim integracijama.

- Vidim da su neke neznalice vodile kampanju da je to još jedna potvrda da Srbija gleda na istok. Ja bih zamolio ljude da govore ono što znaju, to je najdobronamernija naša inicijativa koja dugo traje, počela je 2009. godine, ove godine se uz pomoć Indonezije kao predsedavajuće to i desilo. Mi tu imamo interes i ekonomski i politički. Najveći broj tih zemalja nije priznao Kosovo, a sama ministarka iz Indonezije je dala izjavu da neće menjati stav po tom pitanju - zaključio je.

Kurir.rs/Kosovo Online