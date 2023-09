UZ MUZIKU NA PUT U GRČKU: Dragan Marković Palma vodi u Hanioti 1.180 ljudi iz cele Srbije!

Povodom odlaska delegacije iz Srbije u Hanioti, na grčkom poluostrvu Halkidiki, u Skupštini grada Jagodine organizovana je konferencija za novinare na kojoj se medijima obratio predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma koji ce biti na čelu delegacije.

- U organizaciji Skupštine grada Jagodine, a o trošku donatora, već 17 godina vodimo građane Jagodine i iz drugih gradova Srbije u inostranstvo, od Francuske, Grčke, Austrije, Italije, Nemačke, Rusije i Turske do Egipta. Od 14. do 19. septembra u Haniotiju će boraviti 1.180 ljudi iz cele Srbije, od kojih je najveći broj iz Jagodine. U delegaciji su zdravstveni radnici iz 20 kliničkih centara, bolnica i domova zdravlja iz Srbije, poljoprivrednici, privrednici, vaspitači iz Jagodine, članovi Udruženja pčelara iz Jagodine, volonteri Crvenog krsta, studenti, penzioneri, članovi gradskih i seoskih mesnih zajednica iz Jagodine, odbornici u Skupštini grada Jagodine i novinari. Ceo trošak za ovo putovanje snose donatori, a jedan od donatora je i Jedinstvena Srbija, koja će podmiriti troškove za nešto manje od četvrtine putnika - rekao je Marković.

On je precizirao da će Jedinstvena Srbija e to platiti sa svog stranačkog računa od para koje dobija iz republickog budžeta na osnovu osam poslanika u Skupštini Srbije.

- Od osnivanja stranke naš moto je poznat, a to je da budžet troše građani, a ne političari. Na ovaj način pare vraćamo onima koji pune budžet, a to su građani. Mi ovo radimo već 17 godina u kontinuitetu i to ne radimo zbog bilo kakve političke kampanje - rekao je Marković.

foto: Skupština Grada Jagodina

- Mi nikada nikoga nismo pitali, kada putuje sa nama u delegaciji, ko je iz koje stranke, jer za sve nas kada pređemo granicu postoji samo jedna partija, a ona se zove Srbija! I kao i uvek dosad, i ovoga puta sa delegacijom ide i muzika bez koje nikad nigde nismo išli. Tako će biti i ovoga puta, vodimo poznati orkestar koji nas uvek prati, a sa delegacijom ide i jedno ime sa estrade, ali to neka bude iznenađenje - kazao je Marković i dodao da od 10. oktobra strani investitori počinju izgradnju dve fabrike u Jagodini u kojima će biti zaposleno između 500 i 700 ljudi.

Konferenciji za novinare su prisustvovali i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović i načelnik Pomoravskog okruga GoranĐ'e8Milosavljević.

(Kurir.rs)