NOVI RASKOL U OPOZICIJI: "Zeleni" se posvađali zbog protesta!

Sukobi u redovima „zelenog“ dela opozicije ne prestaju već danima, a novi fajt među ekolozima objavljen je na društvenoj mreži Iks.

Netrpeljivost

- Alibotić, ovaj što d**a telefon na pultu Zajedno raduje se slabom odzivu ljudi na protestu protiv zagađenja iako time radi protiv ličnog interesa. Preleteo iz SSP, blamiranje mu je tuđ protest od 600 ljudi i ako na svojim prisustvuje jednocifreno. Opozicija pokretima - navodi se u postu Eko straže, kao reakcija na objavu Nebojše Zelenovića, koji se nekoliko dana ranije razišao sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom.

Da podsetimo, sukob između frakcije koju predvodi Ćuta i one koju vodi Zelenović eskalirao je nakon što su Zelenovićevi preuzeli Fejsbuk stranicu Ekološkog ustanka, na šta je oštro reagovao Jovanović.

Kap prelila čašu

- Miketić (Đorđe, poslanik iz poslaničke grupe Moramo, prim. aut.) pre godinu dana je postao član Ekološkog ustanka, primili smo ga kao druga i brata, postao je superadmin te stranice i u jednom trenutku je počeo da postavlja na toj stranici parole političke stranke Zajedno. Posle toga sam shvatio da moje kolege i ja ne možemo da postavljamo objave tu, mi smo isterani iz svoje kuće! To je otimanje tuđeg, to, bre, ne ide tako! Našli ste nove saveznike, Ponoša i Lutovca, niste nas obavestili, ali ovo je kap koja je prelila čašu! To je toliko ružno... - rekao je nedavno Ćuta.

Inače, Aleksandar Jovanović je podneo ostavku na sve funkcije u stranci Zajedno, čiji je bio kopredsednik. I svi članovi Ekološkog ustanka napustili su tu stranku.

