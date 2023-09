ANA BRNABIĆ POSLALA JASNU PORUKU DELU OPOZICIJE: Meni je prošla nedelja pokazala razlike među nama, između Vlade i njih!

Premijerka srbije Ana Brnabić čestitala je našim košarkašima veliki uspeh.

- Mi smo na prethodnim olimpijskim igrama osvojili više medalja nego na prethodne tri. Kako mi živimo kao zemlja, kakav životni standard imamo, da li mogu da se bore za bolje plate i penzije. To je jedino važno. Pravi čovek i patriota se zato bavi politikom, a ne zato što je važna vlast - rekla je Brnabić.

Osvrnula se i na domaćinstvo Srbije na Expo 2027, kao i na komentare dela opozicije.

- To je uspeh, kao i uspeh naših sportista, a ne ovo što priča opozicija. Nije samo to da oni nisu tražili izbore, nego su pretili da ukoliko, pošto je Vučić rekao da idemo na sve izbore, da će blokirati rad parlamenta, i da time nema povećanja plata, penzije i podrške deci do 16 godina, da nema dupliranja cene po hektaru, da nema dupliranja budžeta za kapitalne investicije i lečenje dece. Pričali su jedno u avgustu, a sasvim drugo u septembru. Evo Dušan Teodorović je 6. juna direktno zapretio i rekao: "Ukoliko šibicar (misleći na predsednika) i lažljivac želi izbore da bi izašao iz političke krize, moramo da napravimo pokret čiji je zadatak bojkot izbora. Šta im je tačno politika? Da li će hteti izbore ili ne za mesec dan? Meni je prošla nedelja pokazala razlike među nama, između Vlade i njih - dodala je.

Ističe da ponašanje dela opozicije nema nikakvog smisla.

- Meni vlast ništa u život nije donela. Da li vi iz opozicije možete da se setite šta ste juče govorili, a ne prekjuče, nikakvog smisla to nema - i dodala:

- Mi nemamo taj luksuz da im dozvolimo da opstruišu rad, jer bi ljudi ostali bez plata. Kada kažu da će blokirati rad skupštine, znači da će blokirati sav ovaj novac koji se izdvaja za penzionere, negovateljice, lečenje dece i poljoprivrednicima. Još je gore što su se unosili u facu poslanicima koji ne dele njihovo mišljenje. Poslanik Jahja Ferhatović je hteo da ispriča svoju priču vezano za lečenje dece, a oni su počeli da puštaju muziku na to. To vam govori koliko oni brinu o ljudskim životima - rekla je premijerka.

Predstoji finansijska pomoć građanima.

- Izdržali smo. Zato će 25. septembra biti isplata za pomoć dece, ide i isplaćivanje za poljoprivrednike, medicinske radnike.. Idemo dalje. Onakvo ponašanje na mestu gde su vas građani birali. Oni ne shvataju koliko oni svime time vređaju građane za koje misle da se ne sećaju šta su pričali pre mesec dana. Pretili su ako raspišemo izbore, čak je predsednik Vučić rekao da će im izaći u susret. Ne postoji razlika između njih, znači čitava opozicija zajedno, pokušali su da prave većinu jer su svi protiv Vučića to im je zajednička vrednost. Svi zajedno su bojktovali rad skupštine da bi obustavili povećanje plata i penzija. Izborili smo se uprkos ciki i viki. A onda je predsednik Vučić na konferenciji rekao da je ponosan što je potpisao zakone za koje smo se borili i najavio pojeftinjenje namirnica i dodao da će penzioneri dobiti 20.000 dinara. A šta radi opozicija? Smeju se i sprdaju parizeru? I ponovo pokazuju kakvi su. Kakav je to bezobrazluk? Protekla nedelja je rekla sve o svima nama i ko se za šta nalaže i kakve su čije vrednosti. Na Tviteru su se sprdali sa narodom kao ko jede taj parizer, a oni su "elita" - zaključila je.

Kurir.rs/Hepi