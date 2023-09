MINISTAR MALI: Opozicija na svaki način pokušala da blokira usvajanje rebalansa budžeta

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da su nedelju za nama obeležili usvajanje rebalansa budžeta, ali i obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je najavio pojeftinjenje pojedinih namirnica.

Ministar Mali je rekao da Srbija sada ima više novca i da je razmišljala kako da narodu podeli taj novac, a da smo svi videli kako se opozicija ponašala u Narodnoj skupštini.

- To su ljudi koji nisu želeli vama da povećamo penzije i plate. To su ljudi koji su želeli da spreče isplatu 10.000 dinara koja kreće ovog meseca, jer je to sve bilo u rebalansu budžeta - kazao je Mali u jutarnjem programu TV Pink.

Prema njegovim rečima, uprkos pokušaju opozicije da blokira usvajanje rebalansa budžeta, uspeli su da to usvoje.

- Mi ćemo krajem ovog meseca svim majkama, samohranim očevima sa decom do 16 goidina isplatiti pomoć od 10.000 dinara. Skoro milion dece je prijavljeno. 988.000 dece je privaljeno za pomoć od 10.000 dinara. To znači da smo pogodili meru - kraj septembra, početak škole - kazao je Mali.

Kako kaže, ovim se pokazuje snaga javnih finansija, ali i briga za one kojima je ona najpotrebnija.

Kako kaže, tu je i povećanje plata prosvetarima, medicinskim sestrama i tehničarima, negovateljicama u ustanovama socijalne zaštite.

- Svima njima sledi još dodatno povećanje od 10 odsto prvog januara. Daleko iznad nivoa inflacije, tako pokazujemo koliko vodimo brigu o građanima Srbije. Samo u ovoj grupi ima 208.000 ljudi - rekao je Mali.

Mali je penzionerima rekao da je odnos države prema njima jasno vidljiv.

- Dragi penzioneri, i taj Ćuta i Zelenović, Aleksić i ostali su bili protiv vašeg povećanja penzija. Uprkos tome, usvojili smo rebalans. Pogledajte naš odnos prema penzionerima uz zahvalnost za sve ono što su uradili za našu zemlju. Mi smo prošle godine povećali penzije 5,5 odsto. Onda smo imali jednokratnu isplatu 20.000 u februaru, svakom penzioneru. Onda smo imali vanrednu indeksaciju u novembru 9 odsto. Pa smo imali povećanje u januaru, 12,1 odsto. Pa sada vanredna indeksacija 5,5 odsto. Pa nam sledi povećanje penzija 1.januara 2024. od 14,8 odsto. Za dve godine povećali smo penzije za 56,1 odsto - kazao je ministar finansija i dodao:

Dodatno na to mi ćemo krajem novembra, početkom decembra isplatiti 20.000 dinara svakom penzioneru. Nama će prosečna penzija u januaru biti 390 evra. Pre 10 godina je bila 204. Svako obećanje koje smo dali, svako smo ispunili.

Mali je naglasio da uprkos nikada većoj ekonomskoj krizi i poremećaju svega, mi i dalje imamo makroekonomsku stabilnost i ostvarujemo rast.

- Kada je ekonomija u pitanju tu nema slučajnosti. Od 2020. godine kada je krenula korona, kada je počela kriza, država je preuzela najveći teret celokupne krize na sebe. Pomagali smo penzionerima, privredi... Upravo teške reforme kroz koje smo prošli pokazale su svoj efekat u krizi, kada je bilo najpotrebnije. Nama će ove godine BDP biti rekordnih 68,9 milijardi evra. Tolika je vrednost svega što stvorimo u toku jedne godine. Pre 10 godina je bio 33,4 milijarde. Više nego za duplo smo povećali svednost našu, sve što stvaramo. Mi pobeđujemo i dalje - rekao je Mali i dodao:

Nije ovo lako, ne dešava nam se slučajno. Pogledajte Nemačku i neke mnogo razvijenije zemlje koje su već u recesiji. Jedna mala Srbija i dalje se drži. Nama je udeo javnog duga u BDP-u 50,8 odsto na današnji dan. Daleko ispod nivoa mastrihta, a prosek Evrozone je 91 ili 92 odsto. U junu mesecu imali smo 2.310.000 zaposlenih, nikada veći broj na ovaj broj stanovnika. Nama ekonomija radi, to su ljudi koji plaćaju poreze i doprinose. Pre 10 godina, nakon kolapsa koji nam je ostavila prethodna vlast, u Srbiji je bilo 1.800.000 zaposlenih. To je 500 hiljada novih radnih mesta.

Ministar Mali je naglasio da je važan kredibilitet koji je Srbija stvorila.

- To je politika mira i stabilnosti, ispunili smo svako obećanje koje smo dali. Srbija zato danas predstavlja dominantnu ekonomiju u regionu. Čitali ste verovatno da će i Hrvatska u recesiju do kraja godine. Mi i dalje imamo pozitivnu stopu rasta. Kroz rebalans budžeta želimo da nastavimo da imamo tražnju, da nam je životni standard i dalje pozitivan. Da ljudi troše i da se ekonomija obrće, i da dalje kroz investicije i kapitalne projekte, nastavimo da privlačimo investicije - rekao je Mali.

