PREMIJERKA BRNABIĆ O PREGOVORIMA SA PRIŠTINOM: "Kurti ne želi ni da izgovori dve reči - Briselski sporazum"

Uoči razgovora u Briselu između delegacija Beograda i Prištine, premijerka Ana Brnabić rekla je da će ti razgovori biti teški. I dalje nemamo Briselski sporazum i ZSO, Priština nema nameru da implementira dogovoreno, a Kurti ne želi da izgovori reči Briselski sporazum, kaže Ana Brnabić.

Premijerka Ana Brnabić rekla je da će razgovori u Briselu koji bi trebalo da se održe u četvrtak biti teški.

"Zahvalnost predsedniku Vučiću što je preuzeo na sebe da vodi te razgovore, i oslobodio Vladu da može da se bavi drugim stvarima", navela je premijerka.

Prema njenim rečima, neophodna je implementacija Briselskog sporazuma i implementacija ZSO.

"I dalje nemamo Briselski sporazum i ZSO. Priština nema nameru da ga implementira, a Kurti ne želi da izgovori dve reči - Briselski sporazum", kaže Brnabićeva.

Istakla je da smo videli samo dodatnu eskalaciju.

"Narodu odgovara mir i stabilnost jer to omogućava da imamo prosperitet", kaže Brnabićeva.

Premijerka je najavila da već sutra ide u Valjevo, da otvori još dodatnih 1.020 radnih mesta.

Od sutra 20 proizvoda u prodavnicama će moći da se nađu sa oznakom “bolja cena“.

"To je 20 osnovnih životnih namirnica, kako je to najavio i predsednik Vučić. I nakon toga dobili smo jedini odgovor naše opozicije. Jedina vrednost je srušiti Aleksandra Vučića. Čuli smo od njih napad na parizer, zbijanje šale na račun najsiromašnijih građana Republike Srbije", kaže premijerka.

Na pitanje da li ima dovoljno novca u budžetu za najavljenu pomoć penzionerima od 20.000 dinara, kaže da naravno da imamo novce, da u ovom trenutku imamo suficit u budžetu.

Ističe da se jednokratnom finansijskom podrškom pomažu i majke sa decom, da bi dalje uticali na stopu ukupnog fertiliteta u Republici Srbiji.

Podsetila je da je do sada prijavljeno za jednokratnu pomoć oko milion dece, a da prijava traje do 20. septembra. Pozvala je sve one koji se nisu prijavili da se prijave, a od 25. septembra krenuće isplata.

"Zbog toga nam je bilo toliko važno da usvojimo rebalans, odnosno da obrazložimo Skupštini svoj rebalans, uprkos svim pokušanjima blokada opozicije", kaže Brnabićeva.

Istakla je da su najnoviji podaci da je inflacija došla na 11,5 procenata, što je nešto bolje od onoga što je očekivala Narodna banka Srbije.

"Sve mere koje je Narodna banka Srbije sprovodi daju rezultat. Mi se svi borimo protiv inflacije i očekujemo da do kraja godine inflacija bude 8 procenata, da do kraja sledeće godine to bude 4 procenata ili nešto ispod 4 procenata. Ja ne mogu da se mešam u rad Narodne banke Srbije, oni su nezavisna institucija u svakom smislu, ali zahvalna sam zbog ove odluke o zamrzavanju stambenih kredita, mislim da je to jako dobro za sve građane koji imaju neke kredite i mislim da će direktno da utiče na bolju kupovnu moć, na bolji standard, bolji kvalitet života“, objasnila je premijerka.

Istakla je da mi i dalje imamo realan rast plata - ne nominalan, nominalan imamo i preko 12, i preko 13 odsto i plata i penzije.

Dodala je da i realno u ovom trenutku i plate i penzije rastu brže od inflacije.

"Tako da u tom smislu svako ko kaže da u stvari inflacija pojede sva ona povećanja koja smo doneli, koju smo implementirali, nije u pravu, jednostavno to nije tačno. Dakle imamo realan rast i plata i penzije", kaže Brnabićeva.

(Kurir.rs/RTS)