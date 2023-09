"SINIŠA I TOMA OTIŠLI U PRODAVNICU" Predsednički doručak: Parizer, majonez, jogurt... VUČIĆ: Pojeftiniće još najmanje 10 proizvoda

Predsednik Srbije najavio je danas da će od sledeće nedelje još najmanje 10 proizvoda u trgovinskim lancima imati "značajno sniženje". Srećan sam što možemo da pomognemo našim građanima, kazao je on

BEOGRAD - Sledeće nedelje pojeftiniće jos deset važnih proizvoda. Srećan što možemo da pomognemo našim građanima..., objavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros na svom zvaničnom Instagram nalogu Budućnost Srbije.

- I mi ćemo nastaviti s ovom akcijom, ono što je za ljude važno, osim da prepoznaju taj modus operandi laži, a to je da kažemo ljudima da će pojeftiniti još 10 važnih proizvoda, baš sada kada povećavamo plate i penzije - naglasio je predsednik.

On je u video-objavi rekao da se nalazi u Palati Srbija, zbog brojnih današnjih sastanaka koji ga očekuju, te da su jutros u prodavnicu otišli ministri Siniša Mali i Toma Momirović, koji su pazarili pola kilograma parizera domaće proizvodnje, dva litra jogurta, dva hleba "sava", majonez, dve kese...

Naredne nedelje još najmanje 10 značajnih sniženja u radnjama Naime, predsednik je jutros najavio da će od sledeće nedelje još najmanje 10 proizvoda u trgovinskim lancima imati "značajno sniženje". "Želimo da zajednički suzbijamo inflaciju, baš sada kada značajno povećavamo plate i penzije. Želimo da pokažemo brigu prema običnim ljudima, ali i da ljudi razumeju kako funkcionišu izmišljotine onih koji ništa ne rade po ceo dan, osim što imaju vremena da izmišljaju i vređaju druge ljude", rekao je Vučić u video-objavi. U prodavnicama trgovinskih lanca u Srbiji od danas do kraja godine biće jeftinije 20 proizvoda i to prehrambeni i proizvodi za ličnu higijenu i kućna hemija pod oznakom "Bolja cena". Na spisku se nalaze mleko, jogurt, sir beli kriška, jabuke, krompir, testenina, pileće meso (trup), salama u omotu, bezalkoholni napici, kafa. Tu su i hrana za bebe, šampon za bebe, kupka za bebe, dečije pelene, kao i šampon za odrasle, kupka za odrasle, toalet papir, higijenski ulošci, kao i deterdženti za pranje sudova i za pranje veša. U akciji učestvuju kompanije Delez Srbije, Merkator S, DTL, Lidl Srbija, Univereksport, DIS, Metro, Domaća trgovina – Aroma, Aman i Gomeks. Odluka o smanjenju marži za te proizvode doneta je prošle nedelje nakon sastanka ministra trgovine Srbije Tomislava Momirovića i predstavnika trgovinskih lanaca.

- Prethodno su Siniša Mali i Toma Momirović otišli u prodavnicu, i kao što smo i obećali onima koji su to od nas zahtevali, nije to bio naš hir, jer su rekli valjda da to nećemo i ne smemo da jedemo, kupili su pola kilograma parizera domaće proizvodnje, kupili su dva litra jogurta, dva hleba "sava", dve kese, i majonez "dobro", i ukupna je cena 585 dinara, što se vidi i iz fiskalnog računa - rekao je predsednik.

- Cena ovog parizera jeftinija je čak 140 dinara po kilogramu i veoma sam srećan zbog toga, što smo uspeli... Nešto što narod voli da jede, nešto na čemu smo svi mi odrasli i nešto što ja i danas često jedem... posebno u avionu... Kad idem u inostranstvo, tražim da mi naprave baš ovakav jedan sendvič - dodao je šef države.

- Ne radimo mi ovo da bismo pokazali da smo mi obični ljudi, kao sav normalan svet, da živimo... Da demantujemo njihove laži o tome ko su milioneri jer u Srbiji svi dobro znaju ko ima račune u inostranstvu, a ko te račune nema, nikada ih nije imao, niti će ih ikada imati... Ovo sam uradio, moja je ideja, a moji prijatelji su je prihvatili, zbog jedne druge stvari da bismo pokazali modus laganja... A to je da svakog dana izmislite jednu laž i nije važno koliko je prethodna laž bila glupa, koliko je puta bila demantovana, vi koliko već sutra nećete se obazirati više na tu laž već ćete nastaviti s novim lažima - rekao je Vučić pa dodao:

- U nedelju uveče su rekli da mi ne smemo da pojedemo ovaj parizer, valjda je lošeg kvaliteta i valjda je to loša hrana...ja mislim da je odlična, a kada smo rekli da ćemo to da uradimo, onda se sva graja podigla i parizer im postaje arhetip političkog neprijatelja... i onda kažu kako mi u stvari nemamo pravo da sve to jedemo... I tako je u svim drugim oblastima - jedna laž, drugu sustiže... I možete svaki dan da odgovarate, sutra će biti sledeća laž... I tako svakog bogovetnog dana. Na kraju, jedino što može da se uporedi jesu rezultati - i nivo plata, i nivo cena, i nivo penzija, i svega drugog. I da se vidi kada su ljudi bolje živeli, kao i nivo izgrađenih puteva, pruga, koliko je bolnica, koliko škola izgrađeno...

I mi ćemo nastaviti sa ovom akcijom, ono što je za ljude važno, osim da prepoznaju taj modus operandi, taj način i suštinu svih laži koje prosipaju svakodnevno, a to je da kažemo ljudima, da najavimo da će sledeće nedelje pojeftiniti još najmanje 10 važnih proizvoda, koji će imati značajno sniženje. Želimo da zajednički suzbijamo inflaciju, baš sada, kada značajno povećavamo plate i penzije, želimo da pokažemo brigu prema običnim ljudima, ali i da ljudi razumeju kako funkcionišu izmišljotine onih koji ništa ne rade po ceo dan i imaju vremena da izmišljaju i vređaju druge ljude."

- E, sad da mi stavimo ovaj majonez...ovako na hleb, kao što smo uvek radili.... Tomo, Siniša... Parizer stavite, i sad lepo, pola kilograma hleba.., dovoljno za mene, debelog i previše, za njih možda nije dovoljno, Ajd prijatno, momci - rekao je Vučić na šta su mu Mali i Momirović odgovorili: Prijatno, šefe.

