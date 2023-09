"DO DOGOVORA U BRISELU MOŽE DOĆI SAMO NA JEDAN NAČIN" Marinković o susretu Vučića i Kurtija: ZSO bi trebalo da bude polazna tema

Sutra nas očekuje ponovni susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa tzv. premijerom Albinom Kurtijem. Vučić je rekao da ne očekuje ništa dobro u Briselu.

Detaljnije o razlozima pesimizma govorio je Veljko Odalović, a njegovo obrazoženje možete pročitati ovde.

Sever južne sprske pokrajine je okupiran tzv. gradonačelnicima Albina Kurtija, koji ne prestaje sa terorom nad našim narodom. Ipak, Brisel je slep kod ovog slučaja i nedužnih hapšenja srpskih državljanina.

Da li ima mesta optimizmu i koje teme će biti pokrenute na sutrašnjem sastanku, diskutovao je gost "Redakcije" dr Vladimir Marinković, direktor Univerziteta za održivi razvoj i prosperitet, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

- Polazna tačka bi trebalo da bude tema o ZSO, ali ne bi trebalo da budemo naivni i da verujemo da Kurti ima jedan procenat želje i volje da učestvuje ili podrži formiranje ZSO. Kako da se razgovara i pregovara sa nekim ko da takvu vrstu izjave da on nije potpisao nešto što su potpisali njegovi prethodnici. To samo govori koliko težak posao ima Beograd. Od Kurtija ništa ne očekujem, očekivanja imam od međunarodne zajednice, prvenstveno od SAD, da izvrše ozbiljan pritisak na Kurtija kako bi se došlo do dogovora iz Brisela. Na drugi način to nije moguće.

Potom se osvrnuo na puštanje nedužno uhapšenih Srba:

- Držali su 21 mesec ljude u pritvoru bez ikakvog ralozga, optužnice ili dela. Očigledno im je to načinjeno samo jer su Srbi i jer su ugledni. Njihovo puštanje će dati nov vetar u leđa, a posebno Srbima na severu. Puštanje nije sudelovano naglim buđenjem Kurtija, već ozbiljnog rada naših čelnika. Jedina mogućnost da se kriza reši je u Americi jer vidimo da Evropa to neće.

