VLADIMIR LUČIĆ u poseti Srbima na Kosovu i Metohiji i Prištini: KOSOVSKA BITKA Telekoma Srbija!

"Narednih dana ponovo idem na Kosovo da predstavnicima međunarodne zajednice još jednom objasnim istinu, da bi zabrana Telekoma na KiM značila najbrutalnije poništenje Briselskog sporazuma, kršenje čak i kosovskih zakona, i da bi dovela do najtežih posledica za kosovske Srbe"

Generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić prethodnih dana je obišao srpske sredine širom Kosova i Metohije, a uskoro ide u Prištinu na razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice kako bi se sprečilo protivpravno delovanje Kurtijeve administracije.

Prvi čovek Telekoma, koji je preko svoje ćerke-firme “MTS d.o.o” najveća srpska kompanija na KiM, posetio je Kosovsku Mitrovicu, Leposavić, Gračanicu, Laplje Selo, Štrpce, Donju Guštericu, Šilovo, Kusce… Tamo je osnovnim školama uručio donaciju - interaktivne “pametne table” i sportsku opremu, što je bila inicijativa predsednika Aleksandra Vučića.

- Srbi na KiM žive mnogo teže nego mi ovde, te porodice i pre svega njihova deca su pravi heroji. Oduševila me je njihova rešenost da ostanu tamo, u vrlo teškim uslovima, i da se bore za neki normalan život. Energija koju sam video i veliki broj dece, pa u tim osnovnim školama ima od 200 do preko 600 đaka, posebno su me ganuli. Bilo je veliko zadovoljstvo da se družim sa njima - naglasio je Lučić gostujući na TV Pink.

Telekom Srbija na Kosovu u ovom periodu trpi brutalne pritiske administracije Aljbina Kurtija, koja pokušava da ugasi ovu najveću srpsku kompaniju u Pokrajini. Objašnjenje je potpuno bizarno: jednom članu uprave “MTS d.o.o” u pasošu piše da je rođen u “Kosovska Mitrovica, Republika Srbija”, što su protumačili kao kršenje kosovskog ustava i razlog za brisanje kompanije iz registra!

Vladimir Lučić je u borbi za opstanak Telekoma na KiM, pored upotrebe svih pravnih mehanizama, organizovao i veliku diplomatsku akciju, u okviru koje uskoro ide u Prištinu.

- Međunarodna zajednica je jasno stala na našu stranu, posebno Ambasada SAD, kojoj se i sada zahvaljujem. Ali, ne opuštamo se, borba traje, tako da narednih dana idem u Prištinu da međunarodnim predstavnicima još jednom objasnim istinu, da bi zabrana Telekoma na KiM značila najbrutalnije poništenje Briselskog sporazuma i dovela do najtežih posledica za kosovske Srbe. Ako bi međunarodna zajednica to dozvolila, to bi značilo da Kurtijeva administracija može da radi šta joj se prohte protiv Srba i da Briselski sporazum više ne postoji - objasnio je Vladimir Lučić.

Generalni direktor Telekoma je naveo da je žalba na početnu odluku Prištine upućena pre skoro 20 dana i da očekuje odgovor u naredne dve nedelje.

Kao posebno važno u pravnom smislu naglasio je da bi gašenje “MTS” na Kosovu i Metohiji predstavljalo i drastično kršenje zakona koje je donela sama Priština.

- Očekujemo jedini normalan odgovor, da usvoje naš stav i priznaju da su pogrešili, jer taj akt je apsolutno protivpravni, nije utemeljen čak ni u njihovim zakonima. Negativan odgovor doveo bi do velike krize na terenu, da 30.000 srpskih domaćinstava više ne može da gleda srpske TV kanale, da ostanu bez interneta i mobilne telefonije… Mi sami to sigurno nećemo uraditi, oni bi to morali da urade na silu, što bi značilo veliku eskalaciju - upozorio je Lučić.

Kako je objasnio, Telekom na raspolaganju ima još jedan pravni lek, da traži privremenu meru do konačnog pravnog rešenja.

Kurti odbija da raspiše tender za mobilnu mrežu U još jednom kršenju odredaba Briselskog sporazuma, Priština odbija da raspiše tender za trećeg operatera mobilne telefonije. Vladimir Lučić je uveren da je razlog za to upravo Telekom Srbija. - Već godinama čekamo da Priština ispuni još jednu svoju obavezu iz Briselskog sporazuma i raspiše tender za trećeg mobilnog operatora, na kojem bismo sigurno pobedili. Kada dobijemo dozvolu, snažno ćemo investirati u optičku i 5G mrežu, pa će i ljudi na celom KiM imati najbrži internet i najbolju mobilnu telefoniju. Telekom Srbija je ubedljivo najveći operator na Zapadnom Balkanu, a bićemo lider i na Kosovu, svidelo se to nekome ili ne - poručio je Lučić.

Borba za budućnost srpske dece na KiM Donacija Telekoma Srbija osnovnim školama na Kosovu mnogo će značiti nastavnom osoblju i đacima. - Najsavremenija interaktivna “pametna tabla” omogućava, između ostalog, i video vezu, pa među školama mogu da se naprave konferencijski pozivi, da se organizuju zajednički časovi, mogu čak da se igraju video igrice. Bila mi je velika čast da uručim ovu donaciju, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića. Digitalno obrazovanje je vrlo važno, spremamo se za budućnost, a to sigurno važi i za srpsku decu na Kosovu i Metohiji - naglasio je Vladimir Lučić. S obzirom na to da je Telekom Srbija osnivač veoma popularnih TV kanala Arene Sporta, Lučić je školama na Kosmetu donirao i sportsku opremu, što je takođe veoma obradovalo đake.

