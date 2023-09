"SVAKA NJIHOVA IZJAVA JE OPRAVDANJE 'MALOM KRELCU' DA RADI ŠTA HOĆE" Boris Bratina: Okruženi smo nesaveznicima (VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić predvodi delegaciju Srbije u Njujorku, a po dolasku u sedište Ujedinjenih nacija poručio je da će na Generalnoj skupštini te međunarodne organizacije snažno štititi poziciju Srbije.

foto: Printscreen/INstagram

Aleksandar Gajović, novinar i književnik i profesor Boris Bratina sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici gostovali su u jutarnjem programu Kurir TV u razgovoru o delegaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Njujorku i o realnim ciljevima Srbije.

foto: Kurir tv

Bratina razgovor započinje time "da malo toga možemo da očekujemo na ovoj skupštini". On je istakao da Srbija tamo može da podigne "graju", i da je to prilika da se čujemo.

- Počinju uveliko da duvaju drugačiji vetrovi u UN i to ovi sa juga. Zašto? Sever neće biti na našoj strani. Možemo se okrenuti tamo gde možemo da steknemo saveznike. Okruženi smo nesaveznicima. Videlo se da je predsednik Brazila dramatično veći aplauz dobio nego Džozef Bajden i on je u stvari izrazio stav čitavog sveta - rekao je Bratina, nastavivši:

- Teže je bilo ne ući u EU nego ući. Uloga UN se sistematski smanjivala iz godine u godinu. Oni hoće da zatvore Zapadni Balkan i da postignu nešto što je za njih podobno. Ako je Ukrajina meki trbuh Rusije, onda je meki trbuh Evrope i Grčka i Rumunija i Bugarska i Makedonija koje su takođe tu da svoja mišljenja menjaju, dok su za sada uspešni vazali. Matematika ne poznaje vreme, vreme poznaje fizika. Sada imamo to da su se ispostavile istorijske snage Zapada. Sećate se kako su nam govorili da se ne bavimo prošlošću. Sada vidimo da se nijedan konflikt ne rešava podvlačenjem crte. Postoje zemlje koje nikada nisu postojale posle te 1991. godine, kao što je Slovenija, Hrvatska... I te zemlje imaju svoje probleme - rekao je Bratina uz komentar:

- Ako ne postojite makar 1.000 godina, vi ste praktično izgubili svoju samobitnost!

Osvrnuo se na situaciju na KiM:

- Bila bi prilika da Aljbin Kurti izazove veći problem, svi se bojimo nove Oluje, ali to je realna opasnost. On je sposoban za takve stvari. Ovdašnja javnost je prihvatila Kurtija gotovo sa komplimentima! Nisam siguran da ćemo mnogo postići sa EU. Postoji tehnički problem vraćati kosovski problem u ruke UN. Situacija na KiM je preteća. Strani vojnici su svuda. U svakoj od izjava EU postoji opravdanje "malom krelcu" da radi to što radi, a kod nas je ona stara "kadija te tuži kadija ti sudi". Nama je potrebno da EU izgubi mesto glavnog pregovarača. Iluzija je verovati da će Amerika promeniti stranu prema Srbiji. Samo ukoliko ljudi oko predsednika Bajdena promene mišljenje, samo će to promeniti stav Amerike. Slika je jasna.

