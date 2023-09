OVO JE VESNA! POSLE 8 SINOVA RODILA ĆERKU Žive u Italiji, zovu je majkom 9 Jugovića a ona tvrdi: Najteže je čuvati jedno dete FOTO

Iako je svi prijatelji nazivaju "supermamom" i "majkom 9 Jugovića", Vesna Milićević je skromna, te sebe ne smatra heroinom, već blagoslovenom ženom.

Nedavno je njen, svet njenog supruga Slobodana i cele njihove porodice, postao potpuno drugačiji - posle 8 sinova Vesna je rodila ćerkicu Milu, svoje deveto dete.

Ova velika porodica ne može biti srećnija jer je dobila još jednog člana, a prinovi se najviše raduju dečaci.

- 12. septembra stigla nam je Mila, sačinjena od 3.500 grama i 52 centimentra čiste ljubavi. Mila i ja smo dobro i danas idemo kući. Braća su sa nestrpljenjem čekala Milino rođenje, verujte, njihova reakcija kada su je ugledali prvi put se ne može opisati rečima. Pogledi su bili prepuni topline i ljubavi - opisuje ponosna majka.

Iako bi mnogi roditelji devetoro dece smatrali ogromnim, a možda i nedostižnim izazovom, Vesna tvrdi da ne postoje mane velike porodice, već samo prednosti. Ipak, pojašnjava da je potrebna organizacija, razumevanje i određivanje prioriteta.

- Kao porodica smo mnogo vezani i složni. Vrlo je bitna organizacija i plan za taj dan šta ćete uraditi i šta su vam prioriteti. Sa suprugom sami vaspitavamo i odgajamo decu, što uopšte nije teško uz dobru organizaciju i naravno ljubav. Kod velikih porodica postoje samo prednosti, jer deca odgajana u velikim porodicama se uče strpljenju, deljenju, razumevanju... "Mane" velikih porodica mislim da ne postoje, treba samo imati želju i ljubav za osnovanje velike porodice. Uz Božju pomoć i vas kao roditelja koji ste sa namerom stvarali i želeli takvu porodicu sve to dođe kako treba - navodi Vesna sa osmehom.

Svi prijatelji Vesnu nazivaju "supermamom" i "majkom 9 Jugovića", ali ona je skromna, te sebe ne smatra heroinom, već blagoslovenom ženom. Ovoj majci ništa nije prepreka, a sve svoje napore ulaže da njena deca sutra dele najlepše uspomene jedni sa drugima.

- Sebe ne smatram heroinom, već blagoslovenom od Boga, jer zaista imati zdravu, dobru i poslušnu decu je jedan veliki dar - pojašnjava nam ona.

Sa druge strane, deo uspeha sigurno leži i u podršci među ovim bračnim parom. Razumevanje je ključno, ali i zajedništvo. Tako je tata Slobodan po deveti put posmatrao porođaj svoje žene i bodrio je, a nakon osam sinova i sa dolaskom ćerkice, kako nam priča Vesna, sada je na "sedmom nebu".

- Suprug je i ovoga puta prisustvovao porođaju i naravno njegova podrška mi je značila i olakšala porod. Suprug je i do sada bio preponosan što imamo osam sinova, a sa Milinim rođenjem je na "sedmom nebu" - zaključuje preponosna i presrećna majka za naš portal.

"Vratila sam se sa testom i rekla ovde je došlo do neke zabune, ovaj test nije moj"

Šokirali smo se, meni je trudnoće vodio uvek isti doktor, svih devet trudnoća je vodio on i on se nije nadao, postali smo i kućni prijatelji, kad sam otišla na kliniku da uzmem prenatalni test, videla sam nasmejana lica, zato što su oni već znali rezultate, kad sam otvorila i pisalo je devojčica, vratila sam se sa testom i rekla ovde je došlo do neke zabune, ovaj test nije moj, međutim, oni su mi rekli da jeste, kad sam došla kući i rekla dečacima i suprugu, našoj sreći nije bilo kraja, nismo se mi ni nadali, nismo ni išli na devojčicu, ali to je bilo nekako neočekivano, jer smo očekivali dečaka, prenatalni test smo radili zbog drugih pokazatelja da bismo videli da li je sve u redu”, rekla je u emisiji “24sedam sa Marom”.

Najteže je čuvati i imati samo jedno dete

Vesna samouvereno tvrdi da je zapravo najteže čuvati i imati samo jedno dete.