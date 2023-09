POSLE NAPADA NA PARIZER MOŽDA PREĐU I NA PAŠTETU: Brnabić: Opozicija ni sama ne zna šta hoće!

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da opozicija u Srbiji ni sama nije sigurna da li želi raspisivanje ili održavanje izbora do kraja godine.

- Opozicija je do te mere neorganizovana i ne zna šta hoće, da je to neverovatno. Oni su, na primer, na vreme dobili predlog rebalansa budžeta, podneli amandmane, prijavili se za reč i onda se odlučili da žele blokadu Skupštine na dan održavanja sednice. Oni su mislili da je za građane važnije da pište, zvižde i viču nego da obrazlože amandmane koje su sami podneli. Ali mi nismo želeli da odustanemo. Zato krajem meseca kreće isplata pomoći majkama, od prvog oktobra povećanje penzija, povećanja plata za prosvetne radnike, medicinare... - rekla je Brnabić.

Bilo je razgovora oko tehničkog dogovora za izbore još u maju, ali opozicija se nije oglasila tada, niti odazvala na poziv.

- Prva ja sam rekla da računaju da moju ostavku, imaju je na stolu, samo da se dogovore oko tehničkih detalja. Nisu hteli izbore tada, a danas zahtevaju nešto protiv čega su bili kontinuirano prethodnih nekoliko meseci. Ne da nisu hteli izbore, da budem precizna, nego su pretili blokadama ako budu raspisani. Tada smo vam pretili ako ih raspišete, sad ih pretimo ako ih ne raspišete - dodala je.

U delu opozicije postoji zabuna u vezi održavanja i raspisivanja izbora.

- Ako slušate šta kažu opozicionari - zahtev je da izbori budu održani do kraja godine. Ako čitate ono što pišu u zvaničnom dopisu - zahtev je da se do kraja godine izbori raspišu. Znači potpuno različite stvari. Vi u opoziciji imate profesorku ustavnog prava koja je to potpisala. Oni su izgleda mislili da ne postoji nikakvo vreme između raspisivanja i održavanja izbora. Ne možete da raspišete izbore danas, a da ih održite sutra, to nije ustavno. Ali vreme će pokazati šta je opozicija htela. Ali dobro, naše je da radimo naš posao svakoga dana. Što se izbora tiče, od njih niko ne beži i spremni smo za njih u svakom trenutku - izjavila je.

Ističe da je moguće da će sa parizera, deo opozicije preći na kritikovanje nekog drugog proizvoda, naročito u svetlu sniženja cene mnogih proizvoda.

- Ne znam da li će opozicija možda posle napada na parizer, krenuti u napad na paštetu. Vreme će pokazati - zaključila je premijerka.

Kurir.rs/Hepi