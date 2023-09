MAŠINOVOĐA PROŠAO KROZ CRVENO?! Novi detalji o JEDVA izbegnutoj železničkoj nesreći! Stanisavljević: Udes sprečila stručnost ljudi

Nakon vesti da je u železničkoj stanici u Zemunu juče ujutro izbegnut sudar dva putnička voza postavlja se pitanje da li građani treba da strahuju od ovakvih situacija.

Kako je saopšteno iz Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, sudar je izbegnut zahvaljujući brzoj, prisebnoj i profesionalnoj reakciji dispečera telekomande u stanici Beograd Centar.

Povodom ove vesti televizijska ekipa Kurira posetila je JP Železnice Srbije, gde je novinarka Kristina Džoković istraživala čiji je propust juče mogao da izazove veliku tragediju?

U tom cilju razgovarala je sa Nenadom Stanisavljevićem, direktorom Medija centra Železnica Srbije.

- Najpre bih pre nego šta kažem čiji je propust u pitanju, želeo da istaknem da se tokom jučerašnjeg dana na najbolji mogući način pokazalo da sistem bezbednost železničkog saobraćaja funkcioniše u nepredviđenim situacijama. Zaista smo imali jednu nepredviđenu i nemilu situaciju. Dva voza su se našla na istoj pruzi i išla jedan prema drugom. Zahvaljujući brzoj stručnoj i odgovornoj reakciji naših dispečera i drugih odgovornih ljudi u železnici Srbije kaa je reč o telekomandnom centru nesreća je sprečena - rekao je Stanisavljević i dodao:

- Oni su videli na monitorima da se nepredviđena situacija događa i brzo su alarmirali centar za daljinsko upravljenje, isključen je napon u stanici Zemun i zahvaljujući njihovoj stručnosti, ali i novoj tehnologiji nesreća je izbegnuta.

Ono što smo saznali jeste da je mašinoviđa jednog od vozova prošao kroz crveno svetlo. Bio je jako potrešen. Teško je podneo to što se dogodilo. On je priznao da je prošao kroz crveno svetlo, ali sačekaćemo da zvanična istraga bude završena i da svi detalji budu rasvetljeni o tome kako je i zašto došlo do ove situacije.

