PORODICE SRBA KOJI SU HAPŠENI NA KIM: Ne pričaju nam kroz kakav pakao prolaze, žele da nas poštede!

Porodice Srba koji se nalaze u zatvorima na Kosovu i Metohiji zbog navodnih zločina koje su počinili svakodnevno strepe za njihovu bezbednost, pa i gole živote, imajući u vidu sve veći broj svedočenja bivših pritvorenika o tome kakvu su torturu prolazili u istim okolnostima. Kako nam kažu, iako gledaju svoje voljene kako bukvalno propadaju u pritvoru, oni im i ne pričaju kroz kakav pakao prolaze želeći da ih poštede strahota kojima su svakodnevno izloženi.

To nam je potvrdila i Suzana Trajković, supruga Slađana Trajkovića koji je u pritvoru od decembra 2022. godine kad je uhapšen u Bošnjačkoj mahali u Kosovskoj Mitrovici sa ostalim policajcima koji su napustili prištinske institucije.

Neredovna terapija

foto: Kosovo onlajn

- Nisam dobro, svi svakodnevno brinemo za Slađana... On je jako smršao otkako je u pritvoru, zdravstveno stanje mu se pogoršava jer mu ne daju redovno terapiju, vidi se da ni psihički nije dobro i povremeno se gubi dok pričamo... Evo, baš pre neki dan je za doručak dobio neku tunjevinu koja, izgleda, nije bila dobra, pa je povraćao ceo dan, a kaže da su mu tek uveče posle 22 sata doneli tabletu neku za to. Međutim, mislim da to kaže meni da bih se smirila, da je u stvari sam sebi skuvao neki čaj kako bi smirio stomak. Ne znamo uopšte šta da očekujemo... I dalje mu ne daju svu terapiju koja mju je propisana, već sve zavisi od raspoloženja medicinske sestre koja taj dan radi. On traži terapiju, ali mu ne daju, bukvalno pije terapiju kada i kako njima dune - priča nam Suzana.

Kako kaže, ne može da tvrdi da Slađan ne prolazi i fizičku torturu.

- Kada su ga tek priveli, znam da su ih i fizički maltretirali, ali kaže da je to bilo samo tih prvih dana. Ali, nisam sigurna da li je to baš tako ili samo neće nas da sekira dodatno. Sve u svemu, nije dobro, strepimo non stop da li će on biti dobro - zaključila je Suzana za Kurir.

Lune još u zatvoru

Katarina Adžić, supruga Miljana Adžića iz Zvečana koji je bio uhapšen 9. decembra prošle godine na Jarinju i naredna dva meseca proveo u pritvoru, kaže da je porodica tokom tih meseci sve vreme strepela za njegovo fizičko i psihičko stanje.

foto: Facebook

- Sto puta sam ga pitala da li ga, ne daj bože, tamo maltretiraju, mislila sam da laže kada mi je govorio da ga niko ne dira, ali on i dalje, i sada kada je izašao, tvrdi da ga niko nije maltretirao. A tada sam mnogo strahovala da nije tako, ali iskreno, još više sam brinula za njegovo psihičko zdravlje jer je najteže kada ostane čovek tako sam tamo negde zatvoren. U to vreme ja sa bila sa dve bebe, a samo sam šetala po zatvorima i bolnicama. Samo kada je to sada iza nas - kazala nam je ona.

U zatvoru se još uvek nalazi i Milun Lune Milenković, koji je uhapšen 13. juna u severnom delu Kosovske Mitrovice, a tereti se za terorizam, pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i ugrožavanja lica pod međunarodnom zaštitom.

Preživeo pakao Siniša Jevtić trpeo torturu 65 dana Siniša Jevtić, heroj s Košara 1999. koji je uhapšen u maju ove godine na Jarinju kada je krenuo put KiM da podrži svoj narod i proveo u zatvoru punih 65 dana, za Kurir je ispričao da je sve vreme trpeo batine od strane albanskih policajaca, te da mu je u ćeliju upadalo svakodnevno po njih petoro-šestoro. Pored toga, rekao je da su i hrana i higijena bili na minimalnom nivou, kao i da su se kupali tek svaki četvrti dan i to hladnom vodom.

I. Ž./