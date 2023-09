"KOSOVO DA PROMENI PRISTUP UZMI ILI OSTAVI" Eskobar: Jasno im je šta su njihove obaveze

"Vreme je za novi pristup partnera unutar dijaloga Srbije i Kosova", poručio je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar, prenosi Glas Amerike.

Eskobar u Njujorku boravi povodom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija gde je razgovarao i planira susrete sa liderima država Zapadnog Balkana.

U razgovoru za Glas Amerike precizirao je da, nakon još jednog kraha u razgovorima Beograda i Prištine, pristup treba da menja strana koja, kako je naznačio, deluje po principu - uzmi ili ostavi.

“Konkretno mislim na Vladu Kosova. Jasno im je šta su njihove obaveze. I mislim da je izjava Borelja bila veoma jasna. Srbiju nastavljamo da ohrabrujemo da bude konstruktivna i strpljiva. Od nje nastavljamo da tražimo da ne čini ništa što doprinosi destabilizaciji Kosova. Moramo da nastavimo da radimo na dijalogu. Nema alternative za region - osim evropskih integracija”, rekao je Eskobar.

On je dodao da ne prihvata kritike na račun angažmana posrednika u razgovorima, diplomate Miroslava Lajčaka.

“Lajčak uživa puno poverenje Evropske unije i Sjedinjenih Država. Posle kraha razgovora, 27 država članica Evropske unije javno je Lajčaku uputilo podršku. Dakle, to je nešto sa čime će on (Kurti, prim.nov.) morati da se nosi. Lajčak i dijalog neće nestati. Neće zemlja od million i po stanovnika ubediti transatlantsku zajednicu sa 700.000.000 ljudi da promeni taktiku", naveo je Eskobar.

Napominje da je potreban pragmatičniji pristup Vlade Kosova.

"Tokom prošle sedmice uznemirile su me informacije da se Lajčak našao na meti napada na kosovskim društvenim mrežama. Tražio sam od predsednice Osmani i premijera Kurtija da ih osude. Ne kažem da dolaze iz redova Vlade Kosova, ali potrebno jasno istaći da su neprihvatljivi napadi lične prirode na specijalnog izaslanika”, precizirao je Eskobar.

U osvrtu na to što je Srbija još jednom propustila da se usaglasi sa kaznenom politikom zapadnih saveznika prema Rusiji – Eskobar je ukazao da ta država ne bi trebalo da bude, kako se izrazio, stranac u evropskoj porodici.

“Reći ću da smatramo da Srbija treba da uvede sankcije. Ona nema nikakvu zakonsku obavezu da to učini i očigledno je da se radi o državi koja samostalno sprovodi sopstvenu spoljnu politiku. Dakle, to je ono što smo dosledno prenosili i ja ću to ponoviti”, napomenuo je Eskobar - koji, kako je naveo, zbog tesnog rasporeda još nije razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

“Nadam se da ćemo se videti tokom nedelje”, dodao je Eskobar.

