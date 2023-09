KUĆE SU NAM NAD AMBISOM, ZEMLJA SAMO ŠTO SE NE URUŠI: Investitor Beograđanima napravio pakao od života! (FOTO)

Nakon početka gradnje objekta od 1.027 kvadrata u beogradskom naselju Karaburma ulici Dragoslava Srejovića početkom septembra došlo je do obrušavanja zemljišta na kome se nalazi nekoliko privatnih kuća. Desetak porodica koje žive u paralelnoj ulici Ćustendilskoj 40 već 12 dana strahuje da ne dođe do daljeg obrušavanja zemljišta, jer će se onda njihove kuće u kojima žive bebe i stari nepokretni ljudi urušiti u jamu.

- Gradnja je počela 12. juna, a treba da bude gotova do tog meseca 2025. Naše muke su počele početkom septembra kada je građevinska firma "Dilig invest" d.o.o. čiji je direktor Boban Lukić krenula iskopavanje podruma. Kada su bušili zemlju došlo je do obrušavanja zemljišta što je direktno ugrozilo naše kuće, dvorišta i pomoćne objekte. Otkako se to desilo moja porodica i komšije ne smemo da zaspimo mirnim snom.

Bdimo noćima strahujući da zaspimo u sopstvenim kućama jer više nisu bezbedne. Građevinska inspekcija je zbog rizika od daljeg obrušavanja, naložila da se iselimo iz svojih domova, ali mi nemamo alternativu većina nema gde da ode - priča za Kurir vlasnik jedne od kuća Vlastimir Tanacković.

On tvrdi i da je u više navrata pokušavao da ostvari komunikaciju sa investitorom, ali on nikada nije bio raspoložen za razgovor.

- Ovde uglavnom žive stari ljudi koji su prikovani za krevet, gde oni sada u tom stanju mogu da napuste dom... Ako zemljište i dalje nastavi da se obrušava odosmo u ambis. Meni je konkretno dobar deo dvorišta ošetećen, a takođe i pomoćni objekat. Deset metara je razlika između dvorišta i jame. Komšiji je već urušeno pola dvorišta, a može isto da se desi i drugoj kući u kojoj živi sa nepokretnom suprugom.

Pre nekoliko dana dolazio je i sudski veštak građževinske struke. Angažovali smo ga i konstatovao je da temeljna jama i naši objekti nisu obezbeđeni na adekvatan načini da treba da se saniraju.

Takacković ističe i da je investitoru naređeno da zaustavi klizište ili da postavi neku vrstu podupirača.

- Međutim, on je postavio samo dva metalna stuba iako je sudski veštak rekao da to nije dovoljno. Jedna žila drži naše kuće, a kako najavljuju da će kiša krajem nedelje neka nam je Bog u pomoći. Nama ostaje samo da odemo u prihvatilište za beskućnike ili u neki starački dom, tako nam je i rečeno, a mi se jedva krećemo. Kud će sada ovi ljudi koji su prinuđeni da ostanu u svojim kućama iako postoji rizik od urušavanja - ističe Tanacković.

Dilig invest d.o.o. Bez odgovora Ovim povodom Kurir je juče uputio pitanja građevinskoj firmi "Dilig invest d.o.o." iz Beograda na mejl dostupan na sajtu, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.

Iz Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju kažu za Kurir da je vanrednim inspekcijskim pregledom izvršenim 9. septebra građevinska inspekcija konstatovala da je došlo do pokretanja zemljišta usled širokog iskopa na katastarskoj parceli 5817 KO Palilula na kojoj je započeta izgradnja objekta po građevinskoj dozvoli od 8. maja.

Naređena je je obustava svih radova, osim radova na obezbeđenju i zaštiti temeljne jame i susednih objekata, kao i preduzimanje svih mera za bezbednost objekta i susednih objekata. Građevinska inspekcija je donela rešenje kojim se zabranjuje korišćenje potencijalno ugroženih objekata, a podneta je krivična prijava protiv svih odgovornih lica nadležnom tužilaštvu.

