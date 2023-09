PRVI PUT POSTAVLJEN ZNAK JEDNAKOSTI SRSKIH DRŽAVNIH I NACIONALNIH INTERESA SA INTERESIMA ČOVEČANSTVA! Kojčić o Vučićevom govoru

Politički filozof Dragoljub Kojčić ocenjuje za Kurir da govor predsednika Aleksandra Vučića pred Generalnom skupštinom UN ima epohalni karakter zato što je prvi put u istoriji zastupanja srpskih državnih i nacionalnih interesa postavljen znak jednakosti sa interesima čovečanstva.

foto: Kurir TV

- Vučić je uspeo da to efektno spoji i po reakcijama prisutnih, koji su u nekoliko navrata prekidali govor aplauzom, vidi se da je pogođen interes većine zemalja članica GS i njegov govor je zapravo signal da se pred svetskom zajednicom nalazi račvanje: ili će da tone u bezakonje, koje je počelo osporavanjem Povelje UN još 1999. godine, a može se završiti i nuklearnom katastrofom, ili će da se prekine sa izrugivanjem međunarodnog prava pričama o sui generis slučaju. U budućnosti čovečanstva, ako će da doživi ono što Kant zove večni mir, nema mesta za izuzetke i za teror velikih nad malima. Vučić je to izvanredno spakovao, i to je najjače srpsko oružje, verovatno najjače koje smo ikad imali. Istina, pravo i pravda su nerazoriva tvrđava - objašnjava naš sagovornik.

