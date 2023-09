"KRAJNJI ISHOD NAŠEG BITISANJA JE SELIDBA SA ZEMLJE!" Dr Koruga: Ugrađivanje čipova u mozak će se najverovatnije realizovati

Kompanija Neuralink u vlasništvu milijardera Ilona Maska saopštila je da je dobila odobrenje nezavisnog tela za početak regrutacije pacijenata za prve eksperimente ugrađivanja čipova u mozak. Kompanija je navela da traži ljude sa paralizom za testiranje uređaja tokom narednih šest godina. Neuralink je jedna od nekoliko kompanija koja radi na razvoju veze između mozga i kompjutera koja bi omogućila prikupljanje i analizu moždanih signala. Ovim povodom naš gost je stručnjak za nano tehnologiju, prof. dr Đuro Koruga.

foto: Kurir televizija

- Ovo je oblast biomedicinskog inženjerstva i mi se time u Srbiji bavimo već 30 godina. Tada je to i počelo u Americi, Japanu i ostalim razvijenim zamljama. To je spoj tehnike i biologije. Mi obično kažemo tehnika bez medicine je slepa, a medicina bez tehnike nemoćna. Tako je i u ovom slučaju i ja mislim da je to nezaustavljiv proces. Ne samo za ovaj deo koji se odnosi na lečenje i pomaganje ljudi nego uopšte za razvoj tehnike. Krajni ishod našeg bitisanja je, verovali ili ne, selidba sa zemlje - rekao je Koruga.

Izrazio je uverenje da će se implementacija čipova u mozak realizovati:

- Ova vrsta implantacije će se najverovatnije realizovati. Važnije je pitanje kako ćemo mi upotrebniti tehniku i to je etičko pitanje. Svaka tehnološka revolucija, a ovde jeste reč o tome je izazov sa etičkog aspekta. Možete je upotrebiti za dobro čovečanstva, a možete je upotrebiti i protiv samog čoveka. To ne može da bude odgovornost samo izumitelja niti regulative. Ne dakle samo on i ne samo regulativa. Potreban je jedan širi obrazovni proces etičke edukacije ljudske svesti.

