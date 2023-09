RASVETLITI DOGAĐAJE IZ BANJSKE ILI ĆE BITI POSLEDICA: Stano: Pod hitno utvrditi šta se dogodilo!

Portparol u Evropskoj komisiji Peter Stano je danas u Briselu izjavio da je Evropska unija zajedno s partnerima u regionu i SAD veoma uključena u istragu oružanog sukoba u Banjskoj i predočio da "ono što se dogodilo u nedelju mora biti rasvetljeno jer će biti posledica".

- Veoma jasan stav EU je - rekao je Stano - da je ono što se dogodilo bio teroristički napad i da se mora istražiti ko su oni koji su za to odgovorni, upleteni ili to planirali i da moraju biti izvedeni pred pravdu, a EU će o tome dati sud kad se to razjasni - izjavio je.

Stano je kazao da EU neće komentarisati pojedine izjave, ocene ili stavove sve dok se istragom potpuno ne utvrdi šta se tačno dogodilo u oružanom sukobu na području Banjske.

Stano je time na brifingu u EK odgovorio na pitanje novinara da li Evropska unija deli mišljenje srpskog predsednika Aleksandra Vučića da, na osnovu Briselskog sporazuma, kosovski policajci albanske narodnosti ne smeju da budu prisutni na severu Kosova, što bi, prema tumačenju novinara, značilo da se opravdava ubistvo kosovskog policajca u sukobima u Banjskoj.

Portparol u EK je naglasio da su "stavove Unije jasno istakli visoki predstavnik Žozep Borel, evropska dvadesetsedmorica i pojedine članice Unije, kao i međunarodni partneri, predočivši očekivanja i savete Brisela obema stranama šta se upravo u ovom času mora učiniti".

- Jer - kako je rekao Borelov portparol - ono što se dogodilo u nedelju mora biti rasvetljeno jer će biti posledica - dodao je.

Stano je predočio da "svi moraju da se ponašaju odgovorno, svi moraju doprineti tome da se utvrdi šta se dogodilo".

I, kako je zaključio, "Evropska unija je naravno veoma uključena u saradnji s partnerima u regionu, unutar Unije i s međunarodnim partnerima i daće primerene odgovore kad zemlje članice EU budu smatrale da je vreme".

Kurir.rs