"KFOR MORA DA PREUZME KONTROLU NAD SEVEROM": Rama pozvao na kažnjavanje Srba na severu KiM

Premijer Albanije Edi Rama pozvao je Kfor da preuzme kontrolu nad severom KiM kako bi se sprečio svaki veći sukob, koji je, prema njegovim rečima, danas verovatniji nego ikada pre.

- Stvari mogu da idu daleko i mogu ići brzo. Dakle, nivo zastupljenosti evroatlantske zajednice mora brzo da se podigne. Odlaganje ovog koraka može da dovede i do žrtava i do oružanog sukoba. Da bi se sprečio sukob, koji danas izgleda verovatniji nego nekih drugih puta, Kfor mora da preuzme kontrolu nad severom Kosova. To je predlog koji sam izneo i ranije, na Samitu NATO-a - rekao je Rama.

On je dodao da je pažljivo saslušao portparola Evropske unije koji je rekao da ne može da daje izjave bez rezultata istrage o tome kako se dogodio incident u Banjskoj.

- Mogli smo da se saglasimo s tim da se bar Srbija ogradila od kriminalne grupe koja je oduzela život kosovskom policajcu i najavila otvaranje ozbiljne i nezavisne istrage, ali je, nažalost, Republika Srbija izabrala da poštuje žrtve kosovskih specijalnih snaga proglasivši Dan nacionalne žalosti. Onda kakvu istragu čeka EU, od koga? Od pravosudnih organa na Kosovu? I mi bismo se saglasili sa ovim, ali nisam čuo portparola EU da je to rekao i ne verujem da bi EU prihvatila rezultate Kosova uprkos činjenici da su oni koji su to izazvali bili Srbi i činjenici da je kosovska policija otišla na lice mesta da zaustavi eskalaciju terora srpske kriminalne grupe. Da li EU istražuje nezavisno? Bilo bi dobro, ali ne znamo da li je EU angažovala mehanizam u tom pravcu. Kad bismo ovo čuli, donekle bi nam laknulo, ali samo u ovom pravcu - poručio je on.

Rama je rekao da su od Brisela zatražili nedvosmislene osude ubistva policajaca, ali i Dana žalosti u Srbiji.

- Ali i to što je Srbija odala počast apsurdnom nacionalnom činu od strane nekih kriminalca, naoružanih do zuba, koji su se u Banjskoj pojavili na demonstraciji ilegalne sile jezikom teškog naoružanja a koji su uništeni su po ustavnom poretku Kosova. Svako moguće tumačenje ne može da promeni ove činjenice - rekao je Rama.

On je naglasio da rukovodstvo u Prištini svakako ima mane u procesu normalizacije odnosa i dijaloga, za koje je stav Albanije bio isti kao i EU, i ne menja se ni danas, ali da nijedna od tih mana ne može da relativizuje izuzetnu težinu ozbiljnih razvoja događaja.

- Evo nas pred prolivanjem nevine krvi, a nije krv prolaznika kojeg je na putu ubio automobil srpskih registarskih oznaka, već krv službenika Državne policije Kosova. Potrebna je glasna i jasna kazna. Ne samo zato što porodica ubijenog policajca, već i narod Kosova zaslužuje da čuje moralni i politički autoritet EU i zato što ceo region koji je mnogo propatio u svojoj istoriji zaslužuje i očekuje da to čuje - izjavio je Rama.

