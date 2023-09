"IMAMO SVE DOKAZE!" PETKOVIĆ: Bojan Mijailović se ranjen predao, a onda je hladnokrvno overen u glavu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obavestio je javnost danas zašto je Euleks bio odbijen od strane kosovske policije da učestvuje o istražnim radnjama o onome što se desilo u Banjskoj.

- Euleks nije učestvovao u tome jer je kosovska policija želela da sakrije određene dokaze i istainu, a to je da su Srbi hladnokrvno i mučki ubijani - rekao je Petković na vanrednoj konferenciji.

- Republika Srbija došla do dokaza, reč je o živim rečima i iskazima, da je Bojan Mijailović, otac dvoje dece od šest godina i 9 meseci, da je hladnokrvno ubijen nakon što je lakše bio ranjen, pao na zemlju i predao se. Bio je ubijen, overen u glavu. To je ono što je kosovska policija htela da sakrije. Imamo dokaze. To je ono što su želeli da sakriju. Od ključne važnosti je naš zahtev da nezavisna komisija pogleda tela ubijenih - dodaje Petković.

Petković je dodao da traži nezavisnu istragu i da se insistira "da naši i strani patolozi pogledaju sva tela".

- Posebno Bojana i Igora... Porodica ih je identifikovala... i prvo što sam čuo od advokata... Bojan je unakažen, na glavi mu je rupa, cela desna strana je otkinuta, to može samo pucnjem iz neposredne blizine..., kazao je Petković dodavši da je nezavisnu istragu zahtevao i od Miroslava Lajčaka.

Podsetio je i da se Srbi samo sistematski ubijaju, već njih 6 a nijedan Albanac u prethodnom periodu.

Kurir.rs