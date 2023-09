PETKOVIĆ: To su bile plaćene ubice, rečeno im da se ne vraćaju dok sve Srbe ne pobiju! Čuo sam da je Bojan unakažen

BEOGRAD - Sazvao sam ovu konferenciju za medije kako bih obavestio zašto kosovska policija nije dozvolila Euleksu da istražuje događaje u Banjskoj od nedelje 24. septembra... Sad ću da vam kažem zašto... A to je zato što je kosovska policija od Euleksa trebalo da sakrije da su Srbi brutalno, mučki i hladnokrvno pobijeni. Bojan, otac troje dece, mučki je i hladnokrvno ubijen, brutalno overen u glavu, pošto se prethodno predao i spustio na zemlju - kazao je Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM, na današnjem vanrednom obraćanju iz Palate Srbije povodom nemilih događaja u Banjskoj u kojima su u nedelju pobijeni Srbi.

On je kazao da su pobijeni državljani Srbije, da su deca ostala bez očeva, te do detalja opisao šta se te noći dešavalo u Banjskoj i kako izgledaju tela trojice mučki brutalno ubijenih Srba. On je nekoliko puta pitao zašto Euleks ćuti i ne oglašava se, iako je izbačen iz istrage u Banjskoj, a potom ponovio i koji su stvarni razlozi za to. On je dodao i zašto je Svećlja iz Prištine naložio da se Euleksu nikako ne dozvoli da učestvuje u istrazi u Banjskoj koju je isključivo obavila tzv. kosovska policija.

Dokumenta koja je Petković pokazao na konferenciji

1 / 4 Foto: Kurir

Petković kaže i da je Kurti u ovoj brutalnoj akciji Prištine pokazao da mu je cilj da istera Srbe.

- Imamo dokaze, sve dokaze - rekao je Petković najavljujući i fotografije i materijalne dokaze o brutalnom ubistvu trojice Srba koja su Kurti, Priština i kosovska policija hteli da sakriju, što čine i time što ni posle četiri dana ne predaju tela ubijenih porodicama jer se na njima vide rane koje govore o ubistvu bespomoćnog čoveka - i Bojana, koji se predao, i Igora.

Fotografije strašnih povreda Petković je naglasio da ima i jasne dokaze - fotografije strašnih povreda na Bojanovom telu ali da ih neće pokazati jer nisu zamućene (blurovane), kao i da su povrede jezive.



- Zašto svi ćute osim predsednika Vučića... Sad ću da vam kažem zašto... Zato što su hteli da od Euleksa, koji ćuti i ne oglašava se, žele da sakriju ko je zapravo u redovima kosovskih specijalaca i policije, a koji su došli da ubijaju nedužne Srbe a to su plaćene ubice pokupljene s raznih strana, terorističkih grupa... A imali su nalog da se ne vraćaju dok ne pobiju sve Srbe, ideja je bila da se sav taj prostor očisti od Srba - kazao je vidno uznemiren Petković.



Bojan je unakažen, na glavi mu je rupa, cela desna strana je otkinuta, to može samo pucnjem iz neposredne blizine - Tražimo nezavisnu istragu, insistiramo da naši i strani patolozi pogledaju sva tela... posebno Bojana i Igora... Porodica ih je identifikovala... i prvo što sam čuo od advokata... Bojan je unakažen, na glavi mu je rupa, cela desna strana je otkinuta, to može samo pucnjem iz neposredne blizine..., kazao je Petković dodavši da je nezavisnu istragu zahtevao i od Miroslava Lajčaka. Podsetio je i da se Srbi samo sistematski ubijaju, već njih 6 a nijedan Albanac u prethodnom periodu. Petković je kazao i da su u Prištini "obdukciju smandrljali preko noći i ko zna šta još", te stoga Beograd insistira na nezavisnoj istrazi kako bi se otkrile laži Prištine i obdukcijom pokazalo kako je stvarno došlo do smrti trojice Srba.

Nije to bila nikakva kosovska policija, nego banda terorista i plaćenih ubica Nikakva kosovska policija nije bila na severu Kosova 24. septembra, već je reč o bandi terorista i plaćenih ubica kojima je bio za cilj da pobiju sve Srbe, kazao je Petković.

On se obratio javnosti povodom najnovijih i nemilih događaja na Kosmetu, u Banjskoj.

