UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ: Izbori 17. decembra! Prosečne plate do kraja godine 820 evra, nema zime za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o najaktuelnijim političkim i ekonomskim temama u zemlji i svetu.

"Srbija je jedno od tri najbezbednija mesta u Evropi"

"Srbija je jedno od tri najbezbednija mesta u Evropi. Ovo su zvanični podaci MUP od 2000. do 2023. Ubistvo i teško ubistvo 2001. godine - 215. Recimo 2022. - 69. Više nego tri puta manje".

"Pomoći ćemo i Jeleni Stoiljković"

O retkim bolestima:

"Retke bolesti - uloženo u periodu od 2008 do 2012. sva sredstva koja su uložili su 130 miliona dinara, a mi smo u periodu od 2013. do 2023., trebalo bi da bude duplo, duplo je veći period, 12,3 milijarde. 100 puta više. Jel ih sramota da svaki dan lažu narod kako ne lečimo decu i kako nećemo da lečimo decu. Inovativni lekovi. Za osam godina, 21 inovativni lek, mi za 6 godina 80 inovativnih lekova. Danas su uzeli da kažu da ne vodim računa, pošto sam za sve kriv ja u ovoj zemlji, rekli da neću da pomognem devojci Jeleni Stojiljković u Velikom Gradištu... To inače radi komisija za terapiju, trebalo je da donesu odluku sledeće nedelje, to rade stručni lekari, ne ja. Ja sam razgovarao sa njima u međuvremenu. Ja nemam problem, čak i kad ste tako odvratni kao medijska kuća, kad pokušavate da od mene napravite zver i nekoga ko ne voli ni svoju a kamo li tuđu decu. Toliko sam se borio i učinio za svako dete, ko god mi se javio, kad god sam morao... Ne morate da brinete, pomoći ćemo i Jeleni Stojiljković. Ima sistema, 100 puta više nego što ga je bilo, mnogo više nogo u Americi i Danskoj, kod nas se leči ono što se kod njih ne leči. Kad pričate da se nešto leči SMS-om, to se u Americi i Danskoj ne leči nikako, pa ni SMS-om, to se kod nas leči uz pomoć države. Sit sam tih prevara i tog foliranja opšteg u kojem oni tobož vole decu, a ovi zlikovci na vlasti ne vole. Vi volite decu, ja ne volim decu? Jel ste to sami smislili ili vam je neko pomogo? Naučile vas službe da tako lažemo narod. A kad dođemo sa brojevima, onda više nemamo kud. Tim gore po brojeve i tim gore po činjenice".

Prosečne plate već u decembru 820 evra

"Da pokažem penzionerima šta se zbiva sad. Od 1. januara 2022, bilo je pet povećanja. Kumulativno, u dve godine je 56,1 odsto. Inflacija je 32 odsto. Koliko penzija ide brže od inflacije? Plate već u decembru će biti 820 evra".

"U decembru će prosečne plate biti 800 evra, u Beogradu ide u nebesa. To su stvari za nas od ključnog značaja".

"Devizne rezerve su nam na rekordnom nivou, zlato takođe, dinarska štednja preko milijardu u evrima... Nema zime za Srbiju".

Mapa opremanja zdravstvenih ustanova

"Ovo predstavlja opremanje zdravstvenih ustanova. Crvenom bojom su obeležene magnetne rezonance koje stižu do decembra. Ultrazvučni aparati su zeleni. Mamografe dobijamo - 18 ih je ovde navedeno. Zamislite imaćemo ih u Babušnici i Vladičinom Hanu. Moramo da zaštitimo naše sestre i majke".

"Izbori će biti 17. decembra"

Predsednik Vučić je potvrdio da će izbori biti 17. decembra.

"Izbori će biti 17. decembra. Sve smo im zahteve uslišili. Tražili su beogradske i parlamentarne izbore, dobili su i vojvođanske".

"Suština je da sam kukavica koja ne sme da raspiše izbore. Otišli na kanabe i čuli da Vučić ne sme da raspiše izbore, zbog Amerikanaca ili nekog. A zašto je za građane važno da imamo izbore? Da se izjasne da li su zadovoljni".

"Smatram da je Srbija na prekretnici, sledi nam drugo poluvreme".

"Kada dođem ovde i kažem da će biti izbori, znate da će ih biti. Kada kažem da će penzije biti povećane - biće. Kada kažemo da ćemo izgraditi Beograd na vodi - napravimo grad u gradu"...

"Za razliku od njih, nikad nisam kukao posle izbora. Nas interesuje da uradimo nešto za građane i ovu zemlju. Ne možemo da dobijemo poverenje naroda? Nemamo problem sa tim. Mi nećemo da idemo sa njima u vlast, i ne interesuje nas ostanak na vlasti po svaku cenu".

"Ono što imam je 50 ili 100 puta manje od lidera njihovih partija, i to u zemlji, jer van zemlje nemam ništa".

"Mi da budemo politička prostitutka - nećemo"!

"Koju su bolnicu napravili? Kažite mi. Koji su auto-put napravili pored onog Titovog od Feketića"?

"Ako narod kaže da Beograd na vodi, biciklističke staze, parkovi, obilaznica, izgradnja metroa koja ulazi u završnu fazu, povećanja plata... nisu ozbiljni rezultati, nisu dovoljno dobri, ja to mogu da prihvatim, nemam problem s tim".

"Prokop otvaramo 20. oktobra. Gradimo, a stopu javnog duga smanjujemo, ne povećavamo. Metro ćemo otvoriti 2028, 2029. godine".

O putu u Kinu

"U subotu imamo otvaranje auto-puta, u nedelju idem u Kinu, gde ću imati bilateralu sa Sijem, potom i dva i po sata sa kineskim Kisindžerom, zatim i sa mnogim kompanijama i institucijama. Potpisaćemo mnogo toga".

Na pitanje da li će se u Kini sresti sa Putinom, on kaže:

"Najavljeno je da će biti tamo, ali nemam bilateralu. Pretpostavljam da ću ga videti, kao i Orbana i mnoge druge svetske lidere".

O izjavi ambasadora Hila

"Nemam sumnje da gospodin Hil sve političke aktere voli više nego mene, ali nemojmo da izmišljamo. Čovek je rekao 'Ja bih voleo da Srbija prihvati Kosovo kao nezavisnu državu', a onda je dodao: 'Ali stvari nisu tako jednostavne". Nemam razloga ni da ga pljujem, ali ni da ga branim", pojasnio je predsednik.

Predsednik o napadima na sina Danila

Kurti je bezočno optužio Danila Vučića za učešće u dešavanjima u Banjskoj. Takođe,

"Ovo je tatin hrabri dečak, pod navodnicima. Moj sin nije hteo da skine majicu 'Predaja nije opcija' kad su mu uperili dve puščane cevi u lice".

"Kurti ne sme u oči da me pogleda".

"Ja sam ponosan na svog prvenca".

"Kukavice se uvek pokažu kad je teško"

O pismu opozicije:

"Nije problem u Fioli fon Kramon, oni će uvek da traže sve protiv Srbije. U pitanju su mnogi iznutra koji žele sve loše svojoj zemlji. Oni su bili u nekoj ambasadi i rekli 'Vučić je kriv', oni misle da ću ja da bežim od teme. Ja nisam snalažljiv, ni kao predsednik republike ni da se dodvoravam".

"Bili su u nekim ambasadama u Srbiji, sve junak do junaka. Otišli su i rekli da je Vučić kriv i da ne bi bilo ničega u Banjskoj da nije mene. Ne mogu da zamisle da postoji neko ko se ne odriče ideja, ideala, KiM i nekoga ko zna da mora da čuva Srbiju".

"Građani Srbije, da li ste me ikad čuli da sam igde išao da tražim da neko interveniše zato što je neko nešto uradio u Srbiji. Oni su otišli i rekli: 'Nije Kurti kriv, kriv je Vučić'.

O optužbama da, svejedno da li je znao ili ne, snosi krivicu za događaje u Banjskoj, predsednik Vučić kaže:

"Koliko sam puta rekao: 'Nije kriv Kurti, kriv je Vučić'. Niste mi verovali. Kukavice se uvek pokažu kad je teško, jer uvek prvi isplivaju da prebace krivicu na drugog. Kakva je razlika između Obradovića, Tepić"...

"Ne postoji niko odgovoran za upucavanje Miljana Delevića, Srećka Sofronijevića...", rekao je predsednik i pokazao slike povređenih i ubijenih Srba.

"Pozivam naš narod na KiM da budu inicijatori izbora"

"Za nas je važno da pokušamo da nastavimo dijalog iako suštinskog dijaloga nema. Pozvao bih naš narod da oni izađu sa inicijativom da se što pre organizuju izbori u te četiri opštine".

"Srbi su napustili institucije kada ih je Kurti ukinuo, a ne iz svog hira, kako neki iz centralne Srbije pokušavaju da predstave. Deset godina su čekali formiranje ZSO. Svima je jasno zašto su se ljudi na severu Kosova pobunili, ali niko to neće da kaže".

"Imamo odgovorno i ozbiljno državno rukovodstvo. Ako mislite da sam išao u Granadu da gubim vreme, nisam. Radio sam svoj posao vredno i marljivo. Još mnogo teških trenutaka je pred nama. Ne zaboravite, 22 od 27 zemalja EU je priznalo Kosovo. Tu su i SAD kao najveća sila".

Ljudi u Srbiji treba da budu spokojni

Na pitanje da li građani imaju razloga da se plaše rata i sankcija.

"Nikada ne možete da tvrdite šta može da se dogodi, ali ljudi u Srbiji treba da budu spokojni i mirni".

"Verujem da ćemo uspeti da sačuvamo mir. Zahvaljujući snazi naše države, vojske. Da je mnogo slabija odavno ne bismo imali mir, već bi mnogi preduzimali akcije protiv nas. Ne verujem da će postojati bilo kakve sankcije protiv naših građana. Ako bude neko žele neke mere da donosi, a vidim da je velika navala, donosiće ih protiv mene lično, tako da ljudi ne moraju da brinu, oni ništa neće osetiti".

"Pritom znate da sam pesimista i oprezan čovek".

Predsednik Vučić gostuje u emisiji "Prva tema" na TV Prva.

