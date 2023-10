DA LI JE NA POMOLU DOGOVOR I PORED SVIH NESUGLASICA: Opozicija na beogradskim izborima u jednoj koloni?

Predstavnici opozicije ove nedelje će saopštiti u koliko će kolona izaći na izbore 17. decembra, a sve su glasniji navodi da će na njih, i pored svih nesuglasica, izaći u jednoj koloni kad je reč o Beogradu! Iako sagovornik Kurira ocenjuje da bi ujedinjeni imali najveće šanse, ukazuje i da to nije lako postići kad se imaju u vidu sva razmimoilaženja koja kod njih postoje.

Racionalna odluka

Zasad su, naime, najveći izgledi da će opozicione stranke koje organizuju proteste "Srbija protiv nasilja" izaći na beogradske izbore u jednoj koloni, a ne odbacuju mogućnost da im se pridruže i druge opozicione stranke.

Istovremeno, kad je reč o parlamentarnim i pokrajinskim izborima, deluje da su i dalje daleko od dogovora! Stručnjaci smatraju da je jasno da je opozicija najviše orijentisana na Beograd, ali i ukazuju da je trebalo da se ranije posvete razrađivanju plana kako osvojiti što više mandata u glavnom gradu.

Politički analitičar Branko Radun ocenjuje za Kurir da Beograd jeste najbitniji opoziciji jer tu vide svoju najveću šansu.

- Beograd je uvek bio pomalo opozicioni grad, i u vreme Miloševića i nadalje. Drugo, to su uglavnom beogradske stranke, barem one građanske, dok van Beograda slabo nešto i funkcionišu, van prestonice su im slabiji stranačka infrastruktura i uticaj. Stoga im je Beograd prirodno mesto za centar kampanje, da tu probaju da pobede svi zajedno. I to jeste racionalna odluka, trebalo je to i ranije da urade, ali su se iz nekih političkih i ideoloških razloga više fokusirali na republiku - smatra Radun.

Propustili šanse

foto: Kurir tv

On dodaje da je deo opozicije propustio neke momente i da bi sigurno ostvarili bolje rezultate da su ranije počeli da vode beogradsku kampanju, da su ranije uložili ljudske i finansijske kapacitete i predstavili zajedničkog kandidata za gradonačelnika.

- Ali nisu bili jedinstveni, nisu imali zajedničkog kandidata... Neki su potcenili Beograd, mislili su da idu na predsedničke i uđu u vladu - zaključuje Branko Radun.

Dogovor Teško do zajedničkog kandidata za gradonačelnika Radun smatra i da će se predstavnici opozicije pred izbore teško dogovoriti o zajedničkom kandidatu za gradonačelnika Beograda. - Dosad nisu uspevali da se zajedno dogovore pre izbora, a posle izbora bi verovatno bila druga priča. Pod uslovom da dobiju šansu da se posle izbora dogovaraju o gradonačelniku - kaže Radun.