OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA U KINI: Predsednik se obraća na ekonomskom forumu (FOTO)

BEOGRAD/PEKING - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Kini sa srpskom delegacijom na poziv predsednika te zemlje Sija Đinpinga.

Predsednik Srbije učestvuje na Forumu o globalnoj ekonomiji, gde se jutros obratio učesnicima foruma. Obišao je i Kineski institut za međunarodne studije u Kini gde ga je sačekala bivša ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo. Predsednik joj je tokom obilaska ispričao o susretu sa predsednikom Kine.

- Imao sam izuzetan razgovor i sa Van Honinom i sa predsednikom Sijom naravno. Sa predsednikom Sijom bilo je vrlo srdačno. Verujem da je sporazum koji smo potpisali bitan i za globalni razvoj i verujem da će nam doneti nove prilike u našim odnosima - rekao je predsednik.

foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Prihvatamo ovakve projekte jer razmišljamo o našoj budućnosti - rekao je Vučić. - Brza pruga koju izgradite danas i za 10 godina to je velika razlika. Za to vam je potrebna politika rasta i politika povezivanja. Kao što je i Si danas istakao, to nije samo infrastrukturno povezivanje, to je digitalno povezivanje, to menja stvari u budućnosti.

Predsednik je dodao da je važno da koristimo iskustva iz Kine zbog toga što su u tom smislu napredni kao zemlja.

Čen Bo je pokazala Vučiću digitalnu tablu gde se nalazi mapa Srbije gde klikom na našu zemlju se prikazuju zajednički projekti i posete između Kine i naše zemlje. Videvši mapu Srbije Vučić je prokomentarisao:

- Cela, celovita Srbija.

Gledajući fotografije predsednik se našalio kako predsednik Si nije ništa ostario za razliku od njega, te istakao značaj saradnje naših zemalja.

Obraćanje predsednika

- Želim da vam se zahvalim na gostoprimstvu i zahvalim svim članovima Instituta. Vaše naučno i praktično znanje primenićemo u Srbiji i uživaćemo u blagodetima vaših saznanja i vašeg znanja. Kao predsednik brojčano male i teritorijalno male ali ponosite zemlje, hoću da kažem da sam ovde ne zato što me je bilo ko primoravao, nego zato što imamo svoje interese i zato što osećamo da stvari koje radi predsednik Si i Kina su dobre za našu zemlju. Njegove pomirljive poruke o zajedničkoj budućnosti za čovečanstvo i pronalaženju mirnih rešenja za sukobe i konflikte u svetu je muzika za uši za sve slobodarske narode koji žele da sami donose odluku o svojoj budućnosti. Nedavno je jedan ministar jedne zapadne zemlje rekao: Kina nam više nije konkurent već pravi ekonomski rival, što znači da ćemo morati da se takmičimo snažnije da bismo pobeđivali Kinu. Onda je jedan kineski zvaničnik rekao: "A u čemu smo mi rivali kada mi proizvodimo više svega nego vi?" - rekao je predsednik i dodao da niko ne razume koliko je Kina napredovala.

- Ogromna korist za srpski narod je da sarađujemo. Hoću da vam se zahvalim na podršci Srbiji, njenom teritorijalnom integritetu. Uvek možete da računate na podršku Srbije. Hvala vam, čast mi je što sam bio vaš gost.

Kurir.rs/Novosti/Instagram