PREDSEDNIK VUČIĆ PORUČIO IZ BRISELA: Priznanja tzv. Kosova i članstva u UN neće biti - "Izvinite, moraćete da ISPUNITE POTPISANO"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Brisela, gde se danas sastao sa evropskim zvaničnicima.

- Govorili smo na sastancima o svim ključnim temama, i Srbija je jasno rekla da želi da se primene svi sporazumi koji su potpisani. Uvek smo samo jednu stvar isticali, ono što ponavljamo 10 godina, to je da Srbija ne može da prihvati članstvo Kosova u UN, niti nezavisnost Kosova - rekao je predsednik.

Dodaje da je papir koji smo primili 21. oktobra dobra osnova za nastavak pregovora, i kaže da smo izrazili rezervu prema članstvu KiM u UN.

foto: Video plus

- Mi smo spremni za formiranje ZSO, u skladu sa predlozima koje smo dobili, ali čini mi se da je danas svima jasno, bez obzira na sve trikove, da nije pitanje potpisa, već sprovođenja onoga što je potpisano i u međuvremenu dogovoreno - kazao je on.

Vučić kaže da je neophodno da se postigne napredak, i da je svima u Evropi jasno ko koči napredak.

Odgovarajući na pitanja novinara, on kaže da se papir koji smo primili 21. oktobra odnosi na formiranje ZSO.

- Ne mogu da pričam o detaljima, nigde nijedan detalj nije procureo. Takav je dogovor bio, i mi smo to ispoštovali - istakao je predsednik.

Ponovio je još jednom da nećemo prihvatiti članstvo Kosova u UN, niti će Beograd priznati nezavisnost tzv. Kosova.

- Blizu smo dogovora oko energetike, sutra Elektrosever ima sastanak u Skoplju. Mi radimo po tom pitanju, i trudimo se da se ponašamo na odgovoran način. Za nas je važno da iz principa potpisanih 2015. godine Srbija može da finansira različite aktivnosti, poput školstva i zdravstva, a znate koliko ometanja postoji po tim pitanjima od strane Prištine - istakao je Vučić.

Predsednik kaže da je teško voditi razgovore sa onima koji su odavno doneli odluku da priznaju nezavisnost Kosova.

foto: Video plus

- Kao što vidite u slučaju Izraela i Palestine, svi se pozivaju na UN i Povelju Ujedinjenih nacija. Ali kada je u pitanju Srbija, onda hoće da se sklone od UN i Povelje UN. Zato je pozicija Srbije teška, i ne mislim da će biti lakše u budućnosti. Borićemo se za opstanak, čuvamo Rezoluciju 1244 i poštujemo međunarodno pravo - rekao je on.

Niko nije pomenuo sankcije Srbiji, čujem da su ih drugi pominjali, rekao je predsednik.

- Kada je neko ozbiljan ne može da donosi odluke u ime EU ili SAD. Nikada mene niste čuli da pozivam na uvođenje sankcija protiv Prištine ili Sarajeva. Nikada to nisam radio. Prvo, zato što sam pristojan čovek. A sa druge strane, kada se donose odluke o sankcijama, onda se ulazi u jednu lošu atmosferu iz koje se ne izlazi lako - kazao je Vučić.

Stranom novinaru koji je počeo da viče tokom obraćanja novinara, predsednik je rekao da nema potrebe da galami, a potom mu odgovorio:

- Sve što smo već potpisali, a to je Briselski sporazum, to treba da se sprovede. To su potpisale obe strane, kao i treća strana, predstavnici EU. To je potpisano, i mora biti ispunjeno, ali to nije urađeno gotovo 11 godina. Od početka sam govorio da smo spremni da ispunimo sve osim stvari koje će nas dovesti da defakto ili de jure priznamo nezavisnost tzv. Kosova. To sam rekao i ponovio večeras tri puta. Nema potrebe da galamite - istakao je on.

Pokazaćemo celom svetu ko se ponaša ozbiljno i odgovorno, i ko zaslužuje poverenje međunarodne zajednice, dodao je predsednik.

Govoreći o izjavi Jerna Rodea, nemačkog ambasadora u Prištini, da će Kosovo jednom biti član NATO, Vučić je rekao da je neozbiljno da komentariše izjave koje nije pročitao.

- Kada se NATO i Kfor pozivaju na norme Kumanovskog sporazuma i norme Rezolucije 1244, pošto je njihov mandat zasnovan na tome, mi u skladu sa time podržavamo delovanje Kfor i NATO, i očekujemo da povećaju broj pripadnika na KiM. Problem je kada mimo tog mandata stvaraju tzv. vojsku Kosova, pošto to nemaju pravo da rade u skladu sa Rezolucijom 1244. Ja sam im rekao da nije problem da traže to, ali da se onda ne pozivaju na međunarodno pravo. Oni su mnogo jaki i silni - rekao je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

On ponavlja da neće biti prisustva KiM u UN, niti priznanja nezavisnosti, a da je o svemu ostalom spreman da razgovara.

- To nije ništa novo, to sam rekao pre godinu i nešto dana, i pre osam meseci, i pre tri meseca, i pre nekoliko dana. Oni su trebali da ispune sve što je potpisano odavno, mi smo čak spremni i paralelno da ispunjavamo. Ali je znam da oni neće to da ispune! Gledajte, novinari iz Prištine svi skaču za vrat i objašnjavaju da ne moraju da ispune ono što su potpisali. Izvinite, moraćete to da ispunite - rekao je predsednik.

Dodaje da je potpuno jasno ko ne želi da ispuni formiranje ZSO.

- Sve su ovo bile nečije igre, ne bi li pokušao da prebaci krivicu na drugu stranu, i sve vreme smo samo kroz to trebali da prolazimo. Mislim da je svima danas situacija neuporedivo jasnija nego što je bila ranije - zaključio je on.

Kurir.rs