"PREKO IZVORA U BRISELU, SAZNAO SAM OVO" Stručnjaci otvoreno: Građani, priča se o sankcijama, postoje GRUPACIJE koje koče Srbiju!

Od sastanaka u Briselu kada je tema Kosovo i Metohija već dugo nema velikih očekivanja. Deluje da je pobeda kada izostane ultimatum, a od uspešnih rundi već dugo ni traga ni glasa.

Danas se predsednik Aleksandar Vučić sastao sa najznačajnijim evropskim liderima na marginama samita Evropskog saveta, ali nije bilo zajedničkog sastanka sa Aljbinom Kurtijem, već su susreti sa evropskim zvaničicima bili odvojeni.

U "Usijanju" analiziramo poruke iz Brisela sa gostima: prof. Predrag Marković, istoričar, Milan Antonijević, advokat i Draško Aćimović, ekonomista i diplomata.

Marković je odgonetnuo da li je politički mudra odluka da se odvoje sastanci predsednika Vučića i Aljbina Kurtija:

- Prvo se pokazalo da je postojnost naše države i predsednika bila dobra strategija. Apsolunto da je to bila mudra odluka, jer je Kurti veliki demagog i da se pojavi sa našim predsednikom, bio u iskušenju da da dramatične izjave, a ovako je bila ta diskretna forma pregovora. Kurti voli te ispade šovinizma, njegovi glasači očigledno isto to vole.

Potom je Antonijević diskutovao da li se ovim potezom, odnosno odvajanjem, izbegla neprijatna situacija.

- Smatram da su se ovako izbegli bilo kakvi incidenti, ali i provokacije koje su često dolazile od strane Kurtija. Na taj način on pokušava da ostvari blagonaklonost pregovarača, smatram da je dobro što je na ovakav način izbegnut incident. Mnogo više se očekuje od Kosova, samim tim što duži niz godina ne ispunjava ZSO, koja je i predviđena veoma jasno. Pokušavao sam da saznam da li je u prethodnoj rundi bilo papira za stolom, naišao sam na različite glasine, neki kažu da, a neki ne - rekao je Antonijević, pa nastavio:

- To sam pokušao da saznam preko izvora u Briselu. U ovom trenutku niko ne želi da potvrdi da postoji nacrt ZSO, a to bi bilo kvalitetno, i zbog javnosti, da saznamo. Smatram da pritisak jeste s obe strane, malo je narušeno u ovom trenutku zbog svega od 24. septembra, pritisak se proširio na srpsku stranu u mnogo većoj meri, govori se i o sankcija i izručenju Milana Radoičića, ali smatram da se neće to dogoditi.

S obzirom na to da je šest sati trajao sastanak, Aćimović je odgonetnuo da li je to zbog posvećenosti temi ili "mrcvarenje" na diplomatski način:

- To je jedan krizni sastanak, vidi se po učesnicima, EU je napokon shvatila ozbiljnost situacije, odnosno da smo mi u jednom velikom svetskom ratu. Ovog puta je rat krenuo iz Ukrajine, a smatram da EU tek sada shvata ozbiljnost situacije. Takođe, da budemo otvoreni prema građanima, postoje određene grupacije, političari unutar Evropi, koji su na vlasti i koče Srbiju.

