"IZBORI ĆE BITI RASPISANI U SREDU ILI ČETVRTAK" Vučić o Đilasu: Gradske firme i preduzeća su propadala dok se on bogatio

- Mnogi zaboravljaju da su izbori demokratska tekovina i da je važno da proteknu u demokratskoj atmosferi. Važno je da ljudi iskažu svoju slobodnu volju i da svuda možete da čujete reči kritike, pa i uvrede na dnevnom nivou. Bitno je da ljudi kažu da li žele da se vrate u prošlost, katančenje fabrika i razaranje srpskih nacionalnih interesa - kazao je Vučić i podsetio na isporuke Srba Haškom tribunalu, otcepljenje CG i jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv. Kosova.

Istakao je i da je više od 500.000 za vreme bivše vlasti ostalo bez posla.

- Mi danas imamo za 500.000 ljudi formalno zaposlenih nego što smo imali 2012. godine recimo. To su stvari koje prave ogromnu razliku. Ostaje na ljudima da kažu šta je to što žele.

Kaže da su urađeni kilometri puteva, ali da to nije važno zbog asfalta, već zbog investicija i što zbog toga svaki građanin živi bolje.

Vučić je prokomentarisao i to što je Dragan Đilas, lider SSP, priznao da je zaradio 619 miliona evra dok je bio na vlasti.

- On kaže da je u 10 godina uzeo 619 miliona evra. Ja vas pitam da li vi imate 60 ili 70 miliona evra godišnje ili vaši snimatelji ili bilo ko drugi? Jesu li oni svi pametni, a mi svi glupi. Postavlja se pitanje što je to radio dok je bio na vlasti, a gradske firme i gradska preduzeća su propadala dok se on bogatio. To je problem. U naše vreme i gradske firme i gradska preduzeća napreduju, a ne postoji niko ko se tako brutalno obogatio - rekao je Vučić.

Ističe da je dovoljno kad sami kažu da se time ponose.

Vučić je rekao da nije važno kako će lista da se naziva, osim imena koje je predvodi. Dodaje da je naziv odličan i da govori o putu Srbije koji ne sme da bude prekinut.

- Uvek smo sa nečim nezadovoljni, a to je kada mi kažemo da nešto ne sme da bude zaustavljeno i ne sme da bude vraćeno u prošlost. Zamislite da se vrate oni koji bi nas vratili u ono što je bilo u njihovo vreme - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je odgovor "Srbija ne sme da stane" odgovor onima koji su želeli da ona stane. Dodaje da Srbija mora dostojanstveno da preživi gubitke i da nastavi da se bori.

- Ovo "Srbija protiv nasilja" je licemerno do beskraja. Ljudi koji svakoga dana pozivaju na nasilje, imaju listu koja se tako zove. A što njima smeta naša? Zato što oslikava sve ono što bi se dogodilo ako bi oni pobedili. Zato mislim da je taj naziv odličaj za čitav jedan narodni pokret koji će da se bori na ovim izborima - rekao je Vučić.

Kurir.rs