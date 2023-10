NETO PLATA LEKARA U 2012. BILA 596 EVRA, OD JANUARA BIĆE 1.259! Vučić u Dnevniku: Građani će na izborima odlučiti šta žele

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji posle jučerašnjih razgovora u Briselu.

Naime, predsednik Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika gde je govorio o svim aktuelnim temama.

Na samom početku obraćanja, predsednik Vučić je ukazao da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti prvi imao sastanak sa predstavnicima i liderima EU gde je izneo ideju da se potpišu sva tri dokumenta – drugi Briselski sporazum, Ohridski sporazum i poslednji predlog o ZSO.

foto: Printscreen/Pink

- Pokušaću na najkraći način da odgovorim građanima Srbije. Kurti je juče izveo jedan dobar, ali kratkoročan trik. Njemu je bilo jasno da Srbija to ne može da potpiše. Pokušavao je to ranije, juče je to bio sasvim izvesno poslednji put da je to napravio jer ne verujem da više to može da prođe. Prvi put je imao sastanke sa predstavnicima evropskih sila i izneo im je ideju da potpišemo sva tri dokumenta. Ali, on zna da lideri Evropskih zemalja ne znaju svaki detalj. I tako je pokušao da proda trik. On zna da ja neću da idem ispod granica Ustava RS. On je to ponudio. Jasno mu je da on neće da ispunjava sve, ali to je bio jedan trik da bi kupio vreme i dobio još nekoliko dana - ispričao je predsednik.

- On misli da je to prilika, idealna prilika da iskoristi i kupi vreme, da nastavi sa maltretiranjem i progonjenjem Srba. Mi nismo lagali ništa. Srbija je spremna da prihvati sve što se ne tiče njihovog priznanja, članstva u UN, i što se ne tiče teritorijalnog integriteta Kosova. Mislim da je prilika da ljudi u Evropi i svetu ne samo vide, već i neki koji su se pravili da ne vide, sada to shvate - poručio je Vučić.

foto: Printscreen/Pink

O merama protiv Srbije

Vučić je rekao da je danas bilo pokušaja iz okruženja Srbije da se na Savetu EU govori o merama protiv Beograda i da se akt u Banjskoj okarakteriše kao teroristički.

- Bili su pokušaji nekih iz našeg okruženja da govore o merama protiv Srbije i da akt u Banjskoj okarakterišu kao teroristički, ali to nije moglo da prođe na Evropskom savetu. Ja sam zahvalan svima koji su štitili međunarodno pravo i štitili regionalnu stabilnost i tako pomogli poziciji Srbije.

- Uprkos tome je što izuzuetno težak dan bio juče i danas, građani mogu mirno da spavaju. Nastavićemo da čuvamo stabilnost, da štitimo naš narod na Kosovu i Metohiji. Mislim da će naša politička pozicija, ako se budemo ponašali dosledno, uvek čuvajući naše pozicije, nastaviti da snaži - istakao je predsednik.

foto: Printscreen/Pink

U lice sam evropskim zvaničnicima rekao šta Srbija niti može niti hoće

Vučić je istakao da je njegov stav da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, niti članstvo u Ujedinjenim nacijama, već dobro poznat liderima EU i najmoćnijih zemalja članica, jer ga nikad nije krio, već ga je juče samo ponovio.

- Znaju oni za taj stav, nikad ga nisam krio. Ali, juče je Kurti mene optužio da neću da potpišem. Naravno, morali su da ponude nešto na potpis, iako je nekima od njih bilo jasno kakav je to Kurtijev trik. Ja sam ponovio pred predsednikom Saveta EU Mišelom, Đuzepom Boreljom, Miroslavom Lačjakom, pred troje najmoćnijih u EU da postoje stvari koje mi želimo i hoćemo, koje su neophodne, kao i one koje niti mogu niti hoću. Rekao sam im to u lice. Nije bilo lako. Razmislite da li bi i ko mogao to tako da uradi - rekao je Vučić.

Dodao je da se time samo ponašao u skladu sa Ustavom, imajući sve vreme na pameti građane Srbije, svoj narod i zemlju.

- Ali, istovremeno sam želeo da idemo dalje, da postižemo kompromis, jer nam nije u interesu da gubimo glave, već da razgovaramo. Mislim da smo donekle uspeli u tome - primetio je Vučić.

O velikoj poseti u Srbiji

- U narednih nekoliko dana očekujem veliku posetu iz EU. Kad kažem na najvišem nivou, jasno vam je ko dolazi u Srbiju. Nama je Evropska unija ključni partner, najznačajniji i zato verujem da ćemo nastaviti saradnju. Uprkos tome što su se neki ponadali, ne samo iz našeg okruženja, već i unutar zemlje, što je sramota, koji su radili na tome da Srbija bude kažnjena. Plašim se da će opet ostati kratkih rukava - rekao je predsednik Srbije.

- Borim se za to da građani Srbije budu slobodni, da vide budućnost, a ne sankcije i kažnjavanje.

O izborima

Kaže da će izbori biti raspisani u sredu ili četvrtak.

- Mnogi zaboravljaju da su izbori demokratska tekovina i da je važno da proteknu u demokratskoj atmosferi. Važno je da ljudi iskažu svoju slobodnu volju i da svuda možete da čujete reči kritike, pa i uvrede na dnevnom nivou. Bitno je da ljudi kažu da li žele da se vrate u prošlost, katančenje fabrika i razaranje srpskih nacionalnih interesa - kazao je Vučić i podsetio na isporuke Srba Haškom tribunalu, otcepljenje CG i jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv. Kosova.

Istakao je i da je više od 500.000 ljudi za vreme bivše vlasti ostalo bez posla.

- Mi danas imamo za 500.000 ljudi formalno zaposlenih nego što smo imali 2012. godine recimo. To su stvari koje prave ogromnu razliku. Ostaje na ljudima da kažu šta je to što žele.

foto: Printscreen/Pink

- Novoizgrađenih zdravstvenih objekata, bolnica, kliničkih centara je za vreme njihove vlasti bilo nula, a od 2012. 147 novih objekata je izgrađeno, rekao je on.

- Ovde nije reč samo o kilometrima puteva. Već je to i zapošljavanje ljudi, briga o ljudima, investicije od kojih se isplaćuju plate i penzije. Ono što je za mene posebno važno je da pokažemo brigu prema deci, ženama. I da insistiramo na mamografima, ultrazvukovima, rendgenskim aparatima, da sačuvamo svakog našeg starca, ženu, da obezbedimo veću sigurnost za našu decu, zato smo uveli taj amber alert, zato sam zabrinut zbog incidenata sa migrantima. Zato moramo da obezbedimo i da garantujemo veću sigurnost.

O incidentima s migrantima

Rano jutros je došlo do pucnjave kod Horgoša kada su stradala tri migranta u objektima nekadašnjeg poljoprivrednog dobra “Bačka”. Tim povodom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao šta će uraditi država ukoliko se taj problem ne reši u skorije vreme zbog zabrinutosti građana u tom delu zemlje.

foto: Printscreen/Pink

- To su njihovi međusobni obračuni, alif da budem sasvim otvoren - nije prvi put da sam danas pričao sa ministrom unutrašnjih poslova. Imam poverenje u srpsku policiju i srpske policajce, ali rekao sam ministru Gašiću 'Ili ćete da uradite stvari koje morate da uradite, ili ćete mi reći da niste to u stanju i skloniti se, uvešću vojsku, to ćemo da raščistimo, pohapsimo i smestimo iza rešetaka dok ste rekli keks u roku od 24 sata, sve - rekao je Vučić.

Dobra vest za penzionere

- Za svakog penzionera koji nosi penzionersku karticu, Srbija voz je doneo odluku da 30 odsto ide popust. Očekujte popust uskoro i od Er Srbije, za avio karte najmanje 10 odsto, možda i 15 odsto popusta za penzionere koji budu nosili penzionerske kartice - saopštio je predsednik Vučić.

O izbornoj kampanji

Vučić je rekao da je odgovor "Srbija ne sme da stane" odgovor onima koji su želeli da ona stane. Dodaje da Srbija mora dostojanstveno da preživi gubitke i da nastavi da se bori.

- Ovo "Srbija protiv nasilja" je licemerno do beskraja. Ljudi koji svakoga dana pozivaju na nasilje, imaju listu koja se tako zove. A što njima smeta naša? Zato što oslikava sve ono što bi se dogodilo ako bi oni pobedili. Zato mislim da je taj naziv odličaj za čitav jedan narodni pokret koji će da se bori na ovim izborima - rekao je Vučić.

Govoreći o listi na kojoj su Marinika Tepić, Miroslav Aleksić i Radomir Lazović ističe da je prvi i poslednji na toj listi Dragan Đilas.

- Zadovoljan sam kako im lista izgleda i mislim da će ljudi moći odlično da procene kvalitet te i svake druge liste - rekao je Vučić.

Kaže da su Tepićeva i Aleksić promenili duplo više stranaka nego što njegov najmlađi sin ima godina.

- Pokušaćemo da odbranimo i sačuvamo budućnost za našu decu. Mi nikakav problem nećemo da pravimo i ako izgubimo, nego ćemo da čestitamo. Po tome se mi razlikujemo od njih. Voleo bih da kampanja bude sa manje uvreda, iako znam da je to nemoguće. Biće tu i novih ljudi i političkih opcija, nekih neće biti, biće interesantno.

O platama u Srbiji za vreme Dragana Đilasa i danas

- Što su propadale gradske firme i gradska preduzeća. Za naše firme oni napreduju, budžeti i uspesi su sve veći a ne manji - istakao je predsednik govoreći o lideru SSP Draganu Đilasu.

- Neto plata lekara u 2012 je bila 596 evra, sa povećanjem koje planiramo od prvog januara plata lekara biće 1.259 evra, za sve to vreme imamo vrlo čvrst i stabilan kurs dinara prema evru. To je više od 110 odsto za relativno kratak istorijski period. Uz sve probleme sa kojima smo se suočavali. Medicinske sestre imaju povećanje od 138 odsto. Prosečna plata medicinske sestre 2012. godine bila je 286 evra. Sa povećanjem s onim što još planiramo posle ovog septembarskog povećanja ide na 680 evra.

foto: Printscreen/Pink

- O čemu da brinemo ako ne brinemo o našim majkama, ženama? Moramo da pokažemo da ljudi vide da brinemo o njihovim životima, a ne samo statističkim pokazateljima.

foto: Printscreen/Pink

- Srbija ide u dobrom smeru i hvala mnogo ljudima na ogromnoj podršci - zaključio je predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić sastao se juče u Briselu sa evropskim zvaničnicima, a glavna tema susreta bila je situacija na Kosovu i Metohiji.

Vučić se sastao sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom, šefom diplomatije EU Žozepom Boreljom, specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, kao i sa kancelarom Nemačke Olafom Šolcom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i premijerkom Italije Đorđom Meloni.

Nakon toga nastavljen je sastanak sa Žozepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom. Prethodno su evropski zvaničnici razgovarali sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem koji je odmah po završetku sastanka otišao, bez davanja izjava novinarima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:19 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas članove porodice Janković sa Kosova i Metohije