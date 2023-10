OBNOVA HILANDARA PRI KRAJU! Dejan Tomašević: Od monaha sam saznao da je Aleksandar Vučić najveći ktitor još od kralja Milutina!

Naš proslavljeni košarkaš Dejan Tomašević već 15 godina redovno posećuje srpski pravoslavni manastir Hilandar na Svetoj Gori! U razgovoru za Kurir otkrio je da ga veoma raduje to što sve veći broj Srba posećuje ovaj manastir koji je goreo u velikom požaru 2004. godine, te da je to dokaz da Srbi postaju svesni važnosti ove svetinje!

Tomašević je u razgovoru sa monasima saznao i to da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najveći ktitor ovog manastira posle Svetog kralja Milutina.

Predsednik Vučić u Hilandaru foto: predsednik.rs

- Hilandar posećujem već 15 godina, maltene odmah nakon onog velikog požara koji se desio. Nažalost, dve godine nisam bio u prilici da idem, a ranije sam išao jednom mesečno. Jako sam vezan za sam manastir i za sve te monahe, a posebno sam odušvljen koliko se on izgradio za te dve godine. Izgleda divno! Oduševilo me je i to koliko je naša država stala uz Hilandar i koliko pomaže samoj gradnji, čak je donela i zakon da svake godine država mora da pomogne izgradnju i sam život monaha na Hilandaru - napominje Tomašević za Kurir.

foto: Printskrin/Instagram

Kako kaže, kada je to čuo, bio je ponosan.

- U ličnom razgovoru sa monasima sam saznao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najveći ktiror posle Svetog kralja Milutina i da je zaslužan za izgradnju manastira i za dobre odnose samog manastira i države - naglašava Tomašević.

Dejan Tomašević poseta Hilandaru foto: Privatna Arhiva

Podseća da je istorija Srbije vezana za izgradnju Hilandara.

- Imam osećaj da će i naša država biti još snažnija, s obzirom da je ponovo vezana za Hilandar. Iako idem često, nikada nisam video toliki broj Srba da su kao gosti došli u Hilandar i to je dokaz da Srbi postaju svesni važnosti, odnosno shvataju koliko je važno da svaki Srbin bar jednom u životu poseti ovaj manastir na Svetoj Gori - navodi naš sagovornik i dodaje:

foto: Shutterstock

- Vrlo brzo će zahvaljujući pomoći države manastir u potpunosti biti obnovljen, za godinu-dve sigurno, a da nije bilo pomoći države ta izgradnja bi bila mnogo duža!

