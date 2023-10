"ZAPAD KORISTI STRATEGIJU 'ZAMARANJA' SRBIJE!" Nikola Šainović: Kosovska kriza je kao zapušteni pacijent, nema samo jednu boljku!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Briselu sa evropskim zvaničnicima, a glavna tema susreta bila je situacija na Kosovu i Metohiji.

Vučić se sastao sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom, šefom diplomatije EU Žozepom Boreljom, specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, kao i sa kancelarom Nemačke Olafom Šolcom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i premijerkom Italije Đorđom Meloni.

Nakon toga nastavljen je sastanak sa Žozepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom. Prethodno su evropski zvaničnici razgovarali sa premijerom takozvanog Kosova Aljbinom Kurtijem koji je odmah po završetku sastanka otišao, bez davanja izjava novinarima.

O porukama sa jučerašnjih sastanka predsednika Srbije sa evropskim zvaničnicima, govorio je u emisiji Puls Srbije Nikola Šainović, nekadašnji potpredsednik Vlade Savezne Republike Jugoslavije.

- Kosovska kriza je kao zapušteni pacijent. Takav pacijent nema samo jednu boljku i nije lečen na vreme. Ja mislim da uopšte nema uslova da se napravi neki genijalni sastanak koji će da reši sve to odjednom. Mislim da je Evropa propustila da reaguje na ono što je Kurti radio u prethodnom periodu. Mi smo već u opasnosti da zaboravimo šta se sve događalo. A na zapadu rade po sistemu da se uhvate za jednu tačku i kroz nju posmatraju problem. To su uradili sa Banjskom. To nije ništa novo. Takav je bio Račak - rekao je Šainović i dodao:

- Važno je da stanje Srbije nije pogoršano. Drugo, Evropa hoće da predloži neki plan Zajednice srpskih opština. Ne možemo da jednim novim potezom izbrišemo sve što smo ranije potpisali. Mi stalno govorimo: Šta je sa onim što je već potpisano? Ne znam tekst plana Zajednice srpskih opština, ali po tome što kaže predsednik Vučić da je to dobra osnova za razgovore, znači da to nije baš to, ali da se može pregovarati. Dokle god razgovori mogu da se nastave to je dobar znak.

Konstatovao je da pregovori jako dugo traju i da zapad primenjuje strategiju zamaranja Srbije:

- Pregovori jako dugo traju i jedna od strategija zapadnih pregovarača jeste zamaranje Srbije. To znači ne rešavam ništa, samo te u nedogled zamaram sa projekcijom da ću te i dalje zamarati. U međuvremenu idu pretnje ne bi li mi odustali od naših pozicija.

