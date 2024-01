Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su izbori stvar državnih organa Srbije i njenih institucija i istakao da je, kada su u pitanju izbori održani 17. decembra, “bilo najmanje prigovora i žalbi u istoriji srpskog izbornog procesa”.

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Ibro Ibrahimović, Biro za borbu protiv trgovine ljudima i profesor Boris Bratina sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

foto: Kurir televizija

- Kada pričamo o izborima i onoga što se dešavalo 17. decembra sve je jasno i završeno. Najveći broj kontrolora u istoriji je bio i svaka politička stranka je imala mogućnost da ima svoje kontrolore na biračkim mestima. Tu su stvari jasne i samo za onoga ko sebi to ne želi da prizna ili želi na drugi način da dođe na vlast može da tvrdi drugačije - rekao je Ibrahimović i dodao:

- Rezultati su rekli šta Srbija želi i kojim putem želi da idemo. Ono što je važno jeste da se što pre vratimo u normalan život, jer nas čekaju teški procesi i teška godina. Veliki pritisci. Moramo sačuvati mir i stabilnost jer bez toga nema razvoja, a razvoj je je nešto što nas tera napred. ž

foto: Kurir televizija

Bratina je podsetio na svoja upozorenja da se u Srbiji sprema novi 5. okktobar:

- Vidite, ja sam kolko je do mene pokušavao da upozorim da se sprema novi 5. oktobar, drugim rečima neka vrsta preventivne kontrarevolucije kao što je to i tada bilo kada je trebalo obuzdati Srbiju. To je bilo je potpuno jasno kada vidimo te ljude na terenu. Srbiji je jako potrebna srpska opozicija, ali opozicija koje će da bude srpska opozicija. U ovom slučaju srpska opozicija pod nazivom Srbija protiv nasilja i čitav taj konglomerat stranaka i strančica napravio je to da bude u finansijskim raljama po cenu toga da se ovde izazovu neredi. To je protivdržavno dejstvo.

03:02 UPOZORAVAO SAM DA SE U SRBIJI SPREMA NOVI 5. OKTOBAR Bratina: U Srbiji nema prave srpske opozicije, ovo je protivdržavno dejstvo

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:09 Novak Đoković