MINUS I HLADNOĆA IZ RUSIJE STIŽU U SRBIJU, PRED NAMA SU I LEDENI DANI! Meteorolog najavio da počinje PRAVA ZIMA evo tačno kad!

U Srbiju stiže hladan talas, doći će do osetnog zahlađenja i do formiranja snežnog pokrivača, rekao je meteorolog Ivan Ristić.

Kada je ova zima u pitanju, Ristić kaže da će u petak doći do totalnog preokreta na evropskom kontinentu, prekinuće se serija talasa sa zapada i počeće da pristiže hladan vazduh iz Rusije.

- U noći između nedelje i ponedeljka možemo očekivati osetno zahlađenje, pad temperature i sneg i stvaranje snežnog prekrivača - rekao je Ristić.

zahlađenje koje stiže u nedelju u toku noći foto: Printscreen

Ristić je ranije za Kurir istakao u Evropu stiže arktički talas koji je krenuo iz Rusije.

- U subotu će hladan arktički vazduh iz Rusije i severoistoka Evrope krenuti prvo u Poljsku, pa u Nemačku. I u nedelju, ujutru će biti kod bečkih vrata. Bečka vrata su važna zato što je tu ulazi taj hladan vazduh prema nama. I njemu će biti potreban jedan dan da stigne do nas - rekao je Ristić i dodao:

- Dakle, u ponedeljak ujutru, stiže taj hladan vazduh koji je poreklom iz Rusije, stiže do nas, donosi zahlađenje i sneg. Tako da u ponedeljak se očekuje tokom dana pad temperature. Znači, na primer, u nedelju će biti možda 10 do 15 mstepeni, a u ponedeljak će temperatura pasti vrlo brzo na nula stepeni i doći će do formiranja snežnog pokrivača. Dakle, od ponedeljka kreće ta zimska, prva zimska nedelja, a u utorak, sredu i četvrtak imaćemo i ledene dane s niskom temperaturom. Maksimalno će biti oko 0 ili možda malo ispod nula stepeni i počinje prava zima.

Komentarišući zemljotres u Japanu, Ristić je rekao da su oni sada imali sreću što nakon prvog udara nisu imali jače naknadne zemljotrese, kao što je to bilo u Turskoj.

- To je zapravo sreća u nesreći, inače bi bilo mnogo više žrtava. Oni na tri načina vode gradnju, čak dodaju i neke amortizere u blokove. Najbolja metoda koja se sada pokazala, jeste da se umesto temelja napavi nešto što bi moglo da amortizuje vertikalne talase - rekao je Ristić.

Kako kaže, ti vertikalni talasi moraju da se pretvore u ljuljanje, jer ako idu gore dole, ona se sve ruši.

- Japan je dosta trusno područje, imaju po 1500 jačih zemljotresa godišnje, oni imaju i obuku od malena, kada krenu u školu, oni vežbaju kako da se ponašaju u slučaju zemljotresa - rekao je Ristić.

On je rekao da je problem što se ljudi naviknu na zemljotrese, pa onda kada se dogodi budu opušteniji nego što bi trebalo. Kada je nuklearka koja se nalazi u tom području u pitanju, Ristić kaže da se one uvek grade pored vode, reke, mora ili okeana, pa mogu biti izložene cunamiju. Kada je situacija u regionu u pitanju, Ristić kaže da Bosna i Hrvatska obično budu krajem decembra aktivne. Dodaje da sada ide smirivanje, ali da je proleće najopasije za region stare Jugoslavije.

- Svi jači zemljotresi su se desili na proleće - rekao je Ristić.

