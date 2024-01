STIŽE NAM ZAHLAĐENJE, U OVIM DELOVIMA SRBIJE PAŠĆE SNEG: Objavljena vremenska prognoza za Božić, da li konačno dolazi PRAVA ZIMA

Početak janura doneo je promenu vremena i promenljive vremenske uslove, ali nastavlja se natprosečno toplo vreme.

Srbiju u sredu očekuje novo naoblačenje sa kišom, dok se na višim planinama očekuje sneg. Duvaće umeren do jak jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 8°C na jugu do 15°C na severu Srbije, u Beogradu do 14°C.

U četvrtak i u petak biće promenljivo oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. U četvrtak se povremeno očekuju kiša i pljuskovi, uz prestanak padavina do kraja dana, a uveče sledi i razvedravanje. Duvaće umeren do jak jugozapadni vetar.

U petak u većini predela biće suvo sa sučanim perodima, ponegde sa slabom kišom.

Maksimalna temperatura u četvrtak i u petak biće od 11 do 17°C, u Beogradu do 15°C.

Za vikend se očekuje jače pogoršanje vremena.

Srbija će biti pod uticajem snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, uz veoma izražena južna strujanja.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata sa udarima od 100 km/h.

U subotu se povremeno očekuje kiša, na jugu i jugoistoku Srbije biće pljuskova sa grmljavinom.

Biće i dalje veoma toplo, uz temperature do 15°C.

U nedelju se očekuje hladnije sa kišom, na planinama sa snegom, a usled prodora hladnog fronta i udaljavanja ciklona dalje na istok, temperatura će biti u padu.

U noći ka ponedeljku očekuje se zahlađenje, a kiša će potom i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg.

Početkom sledeće sedmice biće osetno hladnije i uz temperature u skladu sa kalendarom, a sneg se ocekuje i u mnogim nižim predelima, dok će južnije biti kiše i susnežice.

Košava će prestati, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.

Sneg se očekuje uglavnom u ponedeljak, potom padavine prestaju, ali ostaje hladno.

Na planinama se očekuje povećanje snežnog pokrivača.

Maksimalna temperatura biće od 1°C na severu do 9°C na jugu Srbije, potom u daljem padu.

Potom se u nastavku sledeće sedmice očekuje hladno vreme, ujutro uz mraz, a maksimalna temperatura biće od 0 do 5°C.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 0 do 5°C, tako da će ona narednih dana biti i za 10 stepeni viša od proseka, da bi se sledeće sedmice vratila na prosečne vrednosti.

I pored zahlađenja, Srbiju ne očekuje ledeni talas poput onog tokom kojih je trenutno Rusija na udaru.

