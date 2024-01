STIŽE LEDENI POLARNI TALAS, TEMPERATURA PADA I DO -40! Ovu evropsku zemlju čeka ZASTRAŠUJUĆA ZIMA, milioni ljudi su ugroženi

Nakon veoma ugodnog vremena, uz temperature i do 2-3°C, ali uz čest sneg, Moskva i evropski deo Rusije na udaru je polarnog zahlađenja sa severa i iz polarnih predela.

Temperatura je ove večeri u Moskvi opala na -15°C, a temperatura će nastaviti da opada i tokom noći, do jutra i na -22°C. Ove večeri na severu Rusije je ispod -30°C.

Drastičan pad temperature vazduha nastaviće se i narednih dana.

Najhladnije će biti sredinom sedmice, kada će u Moskvi biti neverovatnih -33°C, a tokom dana do -25°C. S obzirom na to da je prosek minimalne jutarnje za januar -8°C, a maksimalne dnevne -4°C, vidimo da će temperature narednih dana biti niže i za 20-25 stepeni od proseka. Još ledenije biće severnije od Moskve, uz temperature i do -40°C u jutarnjim časovima, a tokom dana ne bi prešle ni -30°C.

Ovaj polarni udar biće jedan od najjačih ikada u evropskom delu Rusije, dok su u azijskom delu Rusije i u Sibiru temperature od -40 do -30°C redovna pojava zimi, a u oblasti Jakutska i do -50, -60°C.

Ledeni talas narednih dana biće veoma opasan i po ljudske živote.

Ono što je interesantno, narednih dana nad istokom Evrope biće izražen ogroman temperaturni gradijent, pa dok na severu i zapadu Rusije bude bilo i do -35°C, u Ukrajini i na jugu Rusije biće iznad 0°C.

I dok temperature u Rusiji padaju ispod -35°C, znatno ugodno je u p0larnim predelima severnije od Islanda i Skandinavije, gde su temperature zahvaljujući Golfskoj struji oko 0°C, pa čak i do pet stepeni u pluusu.

Istovremeno, u ostalim predelima Evrope i u Srbiji narednih dana biće veoma ugodno, zahvaljući veoma blagim vazdušnim masama sa Atlantika i sa Mediterana, ali uz nešto češće padavine, zbog čestih ciklona. Temperatura na području Srbije biće i do 16-17°C, što su vrednosti i za 10-15 stepeni više od proseka.

Tek narednog vikenda ledena vazdušna masa iz Rusije u nešto blažem obliku proširiće se na Ukrajinu i pribaltičke zemlje, potom i na Poljsku.

Nakon ekstremno toplog vremena u prvih 7-8 dana januara, postepeno zahlađenje i pad temperature očekuje i druge predele Evrope i Srbiju, ali temperature bi opale uglavnom na prosečne vrenosti za ovo doba godine, uz pojavu snega ponegde i u nižim predelima.

