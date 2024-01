NEVEROVATAN SNIMAK IZ AVIONA ZBUNIO PLANETU: Snimio čudan prizor sa neba, niko NEMA POJMA šta je - Odgovor je VEOMA ZANIMLJIV

Snimak neobičnog prizora sa leta iz Vijetnama u Australiju, koju je jedan muškarac objavio na TikToku zbunio je mnoge korisnike ove društvene mreže.

Bred Stjuart iz Australije snimio je i postavio na TikToku prizor sa svog letu od Ho Ši Mina do Melburna, tražeći od ljudi da mu kažu kakvi su to mali narandžasti i žuti osvetljeni kvadratići svuda rasuti po poljima. Međutim tačan odgovor nije dobio, iako je više od 14 miliona ljudi pogledalo njegov video.

"Može li mi neko molim vas reći o čemu se ovde radi?", napisao je autor u opisu svog videa. Međutim niko nije imao pojma u šta gleda.

"To je možda neki koncert?" napisao je jedan.

Dok su drugi rekli da izgleda poput konfeta - međutim ni to nije bilo u pitanju.

Reč je o specifičnom voću

Kako niko nije znao o čemu se radi, a autor snimka se raspitao dalje šta bi to moglo da bude, na kraju im je on sam otkrio da je to polje zmajevog voća, poznatijeg kao pitaja.

To je voće poreklom iz Srednje i Južne Amerike raste na kaktusu čiji su cvetovi među najvećima na svetu, s prečnikom od 25 centimetara i dužinom od 30 centimetara.

Zmajevog voća ima i u Aziji, a Vijetnam je bio veliki izvoznik sve do pandemije koronavirusa.

Na snimku se vide osvijetljena polja pitaje, trik kojim se služe farmeri kako bi podstakli cvetanje i produžili sezonu, koja traje kad ima dnevne svetlosti 12 ili više sati. Tada farmeri koriste LED svetla kako bi prevarili biljke da misle da je još leto.

