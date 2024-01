U 6 SATI IZMERENO 12 STEPENI, OVO JE JUTROS NAJTOPLIJI GRAD U SRBIJI Nastavlja se prolećno vreme: Od ovog datuma ZAHLAĐENJE I SNEG

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne na severu, a uveče i u ostalim krajevima prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab do umeren, južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od jedan do osam, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti pretežno oblačno povremeno sa kišom. Kasno posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Najniža temperatura biće od pet do osam, a najviša dnevna od 14 do 16 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Loznica jutros najtoplija

Prema merenjima RHMZ jutros u 6 sati bilo je najtoplije u Loznici gde je izmereno 14 stepeni, u Beogradu i Valjevu bilo je 12, dok je u to vreme u Novom Sadu bilo 11 stepeni. Najhladnije bilo je na Kopaoniku gde je živa u termometru bila jedan stepen ispod nule.

foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

U četvrtak se promenljiva oblačnost premešta iz pravca severozapada sa kratkotrajnom kišom ponegde i sa malo sunčanih intervala. Temperature ostaju iznad proseka, a sneg je moguć samo na visokim planinama iznad 1600 mnv. Vetar ujutru slab južni, a od sredine dana zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče suvo.

U petak suvo sa sunčanim periodima i toplije od proseka. U subotu takođe toplo uz naoblačenje sa mogućom kišom krajem dana i uz umeren do pojačan jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. U nedelju oblačno sa kišom i padom temperature tokom dana. U ponedeljak zahlađenje sa snegom prema današnjoj prognozi.

Bonus video:

02:34 OVE ZIME OČEKUJTE MNOGO SNEGA! Meteorolog otkrio kakva vremenska prognoza nas čeka od novembra: PADAVINA ĆE BITI NA PRETEK