LEPO VREME JOŠ 7 DANA, A ONDA STIŽE PRAVA ZIMA! Meteorolog Todorović: Ciklon kreće sa Atlantika, evo šta donosi! SPREMITE SE

U većem delu zemlje danas će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a samo će se još ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje zadržati oblačno mestimično sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od nula do pet, a najviša od 10 do 14 stepeni Celzijusa.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od tri do pet a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijusa.

Toplo još 7 dana

Da li nam januar ipak donosi promenu vremena i pravu zimu sa snegom i minusom, otkrio je meteorolog Nedeljko Todorović gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

Sa obzirom na to da je u januaru 15 stepeni, meteorolog nije u tome video razlog za brigu:

- Ove temperature nisu toliko previsoke da bi škodile čoveku. Prošle godine prvog i drugog januara je bilo 18 stepeni. Pre 7-8 godina, u Beogradu maksimalna temperatura prvog januara je bila minus šest stepeni, dok je minimalna bila minus 13 stepeni. Dakle, nije svake godine vruće, niti hladno. Još sedam dana će biti toplo, a od osmog januara imamo sedam do 10 dana hladnijeg vremena sa velikom verovatnoćom snega u nižim predelima. Za nekih 7-8 dana imaćemo zimu primerenu našem klimatu, dakle ne toliko hladnu, ali prekinućemo ovu toplotnu seriju.

01:32 TOPLO ĆE BITI JOŠ SEDAM DANA, A ONDA DOLAZI SNEŽNI POKRIVAČ Nedeljko Todorović za Kurir TV: Kreće zima primerena našoj klimi!

Potom je Nedeljković obrazložio uzrok ovako tople zime:

- U poslednje četiri godine bilo je slabe zime, padne nešto malo snega, na nekoliko dana. Januar 2017. godine bio je baš hladan, ali nije bilo mnogo snega. Nalazimo se u delu Evrope, dakle naša klima je takva da podrazumeva smenu toplog i hladnog perioda. Suvo, kiša, pa sneg, naš položaj to diktira jer cikloni, sa niskim vazdušnim pritiskom, kreću se sa Atlantika. Ako odu severnije, pa idu preko Srednje Evrope, pa se događaju i poplave. Mi smo južnije, pa nismo bili zahvaćeni zahlađenjem, kišom, snegom. Ne znači da će tako ostati, računam na taj ciklon za sedam dana, mislim da ćemo imati dane primerene zimi. Zima ima tri meseca, ne može sve vreme da bude hladno. Januar i februar su najhladniji, od 20. januara do prve nedelje februara. Tada se i zemlja ohladi dovoljno, pa i da padne malo snega on će se zadržati.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs / L. Majer

Bonus video:

01:34 VETAR KOJI NAM DOLAZI BIĆE I TE KAKO IZRAŽEN Nedeljko Todorović upozorio: Na svaki metar brzine košave, hladnije je za stepen!