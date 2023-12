KREĆE TEMPERATURNI ŠOK, NIKAD TOPLIJI SVETI NIKOLA: Sa -5 na +17, a onda opet PROMENA! Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Prva polovina decembra je natprosečno topla, ako se uzme srednja prosečna temperatura u Srbiji. Vikend je prošao u tipično decembarskom vremenu, sa slabim jutarnjim mrazom i temperaturom koja je u prosečnim vrednostima za ovo doba godine.

Kako je najavio meteorolog Nedeljko Todorović, nema nagoveštaja da ćemo u narednom periodu imati bilo kakve snežne padavine u nižim predelima, pogotovo ne u prvoj polovini ove sedmice.

- Od ponedeljka do srede, u većini mesta biće oko 10, 12, 13 stepeni. Posle toga, oko 21. decembra, očekuje se manji pad temperature i to za nekoliko stepeni. U nižim predelima biće kiše, u višim planinskim predelima sneg. Bez nekih većih padavina - kaže meteorolog Todorović.

foto: Shutterstock

Početkom ove nedelje očekuje se i otapanje snežnog pokrivača. Iako će uticati na hidrološku situaciju u zemlji, nema razloga za paniku da će biti većih izlivanja, ističe meteorolog.

- Posle kratkog zahlađenja 21. i 22. decembra očekuje se porast temperature. Toplo vreme trajaće do 27/28. decembra, nakon čeka sledi naoblačenje. Biće i kiše 29, 30. decembra, dok postoje naznake da ćemo poslednjih dana ove godine imati i sneg - kaže meteorolog Todorović i dodao:

- Pošto će narednih dana biti kiše, moguće je da onda ta poslednja dva dana bude i snega i u nižim predelima. U planinskim je to izvesno. Jedino je neizvesno koliko će ga biti i da li će se i gde će zabeleti - najavljuje meteorolog Todorović.

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije U Srbiji će danas ujutro biti slab, lokalno i umeren mraz, a u Vojvodini, po kotlinama i rečnim dolinama magla, koja će se ponegde zadržati i pre podne, dok će u toku dana biti pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće uglavnom slab promenljiv vetar, na istoku umeren i jak zapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus šest stepeni do jedan stepen Celzijusa, u Negotinskoj Krajini oko četiri stepena, a najviša od šest do 14 stepeni. U Beogradu će ujutro biti slab mraz, u nižim delovima grada i kratkotrajna magla. U toku dana će biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od minus tri stepena do jedan stepen Celzijusa, najviša oko 11 stepeni.

Naša realnost je više kiše nego snega tokom zime

Zima nam kalendarski počinje 22. decembra, a kako kaže meteorolog Todorović, i dalje ćemo imati normalan, "običan" ritam vremena.

- Temperatura raste, pa sledi naoblačenje, počne kiša, dođe zahlađenje, pa počne sneg. To je formula po kojoj se vremenske prilike kod nas odvijaju čitave zime. U Srbiji, u nižim predelima, u toku tri zimska meseca češće pada kiša nego sneg. To je naša realnost - kaže meteorolog Todorović za "Prva TV".

Vreme za ponedeljak, utorak i sredu

Prema najavi RHMZ-a, narednih dana u većem delu Srbije temperatura će prelaziti 10 °C.

Pod uticajem snažnog anticiklona, u Srbiji je došlo do potpune stabilizacije vremena, a to se očekuje i u narednom periodu. Zapravo, čak se očekuje i toplije vreme.

Narednih dana ujutru će biti vedro i hladno, u većini predela uz mraz i maglu, a onda tokom dana biće sunčano i toplije.

Maksimalna temperatura narednih dana u većini predela biće iznad 10 °C, a najtoplije će biti na zapadu Srbije, temperatura i do 15-16 °C. Visoke temperature očekuju se za Svetog Nikolu u utorak 19. decembra i to u Negotinu i do 17 stepeni!

U četvrtak se očekuje više oblačnost i pad temperature vazduha, ali bez zahlađenja i bez padavina.

Kurir.rs/Blic/Preneo: M. N.