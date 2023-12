RHMZ NAJAVIO SNEG U 4 DELA SRBIJE: Dolazi hladniji vazduh iz srednje Evrope, upaljen meteoalarm! Evo kada stiže PORAST TEMPERATURE

danas do 6 stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Stiže hladniji vazduh iz srednje Evrope pa će ujutru biti mraza naročito u Vojvodini. Posle podne slabljenje i prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus tri do jedan, a najviša dnevna od nula na jugu do šest na severu zemlje.

foto: Printscreen/rhmz

Prema merenjima RHMZ u šest sati, najhladnije je bilo na Kopaoniku (-7) i na Zlatiboru gde je izmereno pet stepeni ispod nule, dok je u Sjenici bilo -3.

foto: Printscreen/RHMZ

Tokom jutra slab mraz. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od minus dva do nula, najviša dnevna oko pet.

foto: Printscreen/RHMZ

Kako je najavio RHMZ, u naredna 24 časa na Južnoj Moravi sa pritokama vodostaji će biti u umerenom porastu bez dostizanja upozoravajućih nivoa.

Upaljen meteoalarm

Žuti meteoalarm zbog snega i leda danas je na snazi u jugoistočnoj Srbiji i na prostoru KiM, a to znači da je vreme potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju ujutru mraz u svim krajevima, a ponegde sa maglom. Tokom dana suvo sa sunčanim intervalima uz par stepeni veću maksimalnu temperaturu nego u subotu. Ponegde će biti sumaglice. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do 0°C, a maksimalna od 0°C u maglovitim kotlinama do 9°C u Loznici i Valjevu. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -3°C do 2°C.

Od ponedeljka sledi porast temperature i toplije vreme od proseka tokom iduće sedmice. Ipak, u jutarnjim satima će biti magle tokom prva tri dana koja se po kotlinama može duže zadržati uz niže temperature u tim oblastima. Sneg će se topiti na planinama tokom dana.