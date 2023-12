OVAJ DEO SRBIJE BIĆE ZAVEJAN U TOKU NOĆI: Očekuje se i do 30 centimetara SNEGA, a evo šta očekuje Beogradu i Novi Sad

Na severu Srbije i u Beogradu do kraja dana biće suvo i tmurno. U ostalim predelima očekuje se pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Tokom večeri jug i jugoistok Srbije zahvatiće jači oblačni sistem sa obilnijim padavinama, kišom u nižim i snegom u brdsko-planinskim predelima. Ovaj sistem u nastavku večeri i noći zahvatiće i jugozapadne predele Srbije.

U toku noći i u subotu ujutro usled daljeg zahlađenja, kiša će i u nižim predelima na jugu i jugozapadu Srbije preći u sneg.

Dakle, najobilnije padavine očekuju se na Kosovu i Metohiji, u Pčinjskom, Niškom i Jablaničkom okrugu, u Toplici, u Pirotskom okrugu, u Raškom okurgu i na Pešteru.

foto: Nenad Kostić

U ovim predelima Srbije očekuje se da padne od 10 do 20 milimetara padavina po kvadratnom metru, na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije i do 40 mm. U brdsko-planinskim predelima očekuje se da padne od 10 do 20 centimetara snega, lokalno i više od 30 centimetara. U nižim predelima gde bude bilo snega očekuje se manje i kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača, uglavnom od 2 do 5 cm, lokalno i do 10 cm. Snežni pokrivač u nižim predelima neće se dugo zadržavati, jer će temperatura biti u plusu, a sneg će biti mokar i vlažan.

Sneg u planinama na jugu i jugoistoku Srbije biće praćen jakim severozapadnim vetrom, pa se očekuju snežna mećava i vejavica, uz smetove i do jednog metra, a sneg u kombinaciji sa vetrom mogao bi da izazove i probleme, naročito u saobraćaju, pa će pored zimske opreme biti obavezni i lanci.

U ostalim predelima Srbije uglavnom će ostatati suvo, a u Vojvodini i u Beogradu čak će biti i vedro.

Maksimalna temperatura u Srbiji biće danas od 4 do 8°C, u Beogradu do 7°C.

U toku večeri i noći temperatura u Srbiji kretaće se od 0°C na severu Srbije do 4°C u Negotinskoj Krajini, a do subote ujutro spustiće se na -3°C u Vojvodini, dok će iznad nula stepeni ostati na jugu i na istoku Srbije.

foto: Kurir TV

Usled obilnih padavina, očekuje se značajniji porast Južne morave i svih reka u ovom slivu, a potom i Ibra i Zapadne Morave.

Narednih dana očekuje se i veliki rast Dunava, Save i Tise, u gornjim tokovima i za 2 metra, uz dostizanje granice redovne odbrane od poplave. Srećom, za sada nema opasnsoti od poplava.

Prema vremenskoj prognozi, padavine u subotu posle podne i uveče u svim predelima će prestati.

U nedelju ujutro mraz, tokom dana suvo i prohladno.

Početkom sledeće sedmice očekuje se otopljenje, a za Svetog Nikolu temperatura će biti i do 15°C, uz sunčano vreme.

