"KOSOVO NIJE MIT, NEGO ZAVET I ISTORIJSKA ČINJENICA!" Đurđević Stamenkovski: Priznavanje pasoša nije priznavanje NEZAVISNOSTI

"Kako je došlo do toga, da od Kosova i Metohije - kamena temeljca Srbije, KiM bude kamen spoticanja?"

foto: kurir tv

Kosovo kamen spoticanja u unutrašnjoj politici, ali i izvor velikih pritisaka spolja, kaže predsednik Vučić.

Zašto ne postoji konsezus po pitanju Kosova i metohije među domaćim političarima?

Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica stranke Zavetnici i Miloš Garić s portala "Kosovo onlajn", gostujući u jutarnjem programu "Redakcija" komentarisali su dešavanja na KIM.

foto: Kurir tv

Đurđević Stamenkovski je razgovor započela pitanjem:

- Kako je došlo da od Kosova i Metohije - kamena temeljca Srbije, dođe do toga da je KiM kamen spoticanja?

- Među građanima, u narodu postoji saglasnost da su Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije, što je utvrđeno u našem Ustavu i obavezuje sve političke aktere. To je takođe duboko ukorenjeno u našem pamćenju, istoriji i tradiciji. Kosovo i Metohija su temelj najvećeg dela srpske državnosti u prošlosti, predstavljajući izvor naše kulturne i duhovne baštine. Pitanje Kosova i Metohije nije izolovani lokalni problem, već pitanje državnog značaja.

Nažalost, izjava predsednika Republike je u velikoj meri tačna jer postoje politički predstavnici koji se suprotstavljaju Ustavu i srpskom nacionalnom interesu. Neki politički lideri, gostujući na različitim televizijama, iznose stavove koji se kose s ustavom, prihvatajući ideje koje se često povezuju s pozicijama koje nisu u skladu sa srpskim interesima. Govore o Kosovu i Metohiji kao završenoj priči, s težnjom da Srbija vrati granice na nivo Berlinskog kongresa. Isti stavovi se odnose i na Republiku Srpsku i naš narod u Crnoj Gori - rekla je.

Voditeljka Olja Lazarević se slaže da je to centralno srpsko pitanje, pitajući Garića, da li bi pritisak zapadnih sila oslabio ako bi postojalo srpsko jedinstvo kada je reč o Kosovu i Metohiji.

foto: Kurir tv

- Na nivou cele srpske nacije je važno da imamo tvrd zajednički stav koji će da bude u saglasju sa onim što je Kosovo i Meothija. Kosovo nije mit kako ga mnogi nazivaju, nego zavet i istorijska činjenica, pre svega! Kako mislimo o Kosovu i Metohiji, tako mislimo o nama samima. Naravno, da oni koji žele da sprovedu svoj plan, računaju na srpsku neslogu. U ključnim momentima pokazivali smo tu vrstu odsustva svesti kada je najvažnije. Kod Kosmeta se prelama sve! Oni koji rade na razgradnji Srbije i otimanju "Kosova" od Srbije, traže među pripadnicima srpskog društva one sa kojima bi mogli da sarađuju na temu otimanja "Kosova" od Srbije - rekao je Garić i ukazao na dve "vrste" Srba.

- Uvek imate one Srbe koji su ponosni što su Srbi i imate one kojima je to neka vrsta tereta, i neka vrsta stida, koji sa tim imaju nekakav problem. Takve ljude srećemo i u javnom prostoru, skloni su da ugrožavaju državu i ugrožavanju vitalnih interesa ovog naroda. Oko ovih stvari ne bi smelo biti diskusije! Oni žele da otmu Srbima sve! Ne samo identitet. Dole na prostoru KiM ima toliko problema svakodnevno i njih treba zaštiti - upozorio je.

05:41 KOSOVO NIJE MIT, NEGO ZAVET I ISTORIJSKA ČINJENICA! Đurđević Stamenkovski: Pogledajte! Zbog OVOGA je VIZNA LIBERALIZACIJA DOBRA!

Garić je prokomentarisao potez Španije koja je priznala kosovske pasoše.

Da li objašnjenje da to "nije prizanje nezavisnosti" zvuči nemušto, budući da nema detaljnijeg obrazloženja zašto je Madrid priznao pasoše lažne države?

- Ni španski mediji i štampa nemaju odgovor na to pitanje. Začuđujuće je da je Ministarstvo Spoljnih poslova Španije povuklo takav potez, uprkos prethodnim tvrdnjama da neće prihvatiti pasoše. Čak je rekla da će i sve u vezi sa viznim liberalizacijama ići bez Španije. Međutim, Španija će biti poslednja država na planeti koja će da vodi svoju politiku na taj način. Potez je u skladu sa trenutnim ambijentom u EU u vidu pokašaja normalizacije odnosa Beograda i Prištine i proguravanja aneksa Ohridskog ugovora da sve države koje nisu priznale "Kosovo" sada to urade - rekao je i dodao:

- Dok god Srbija ne priznaje "Kosovo" kao državu, to je nemoguće. Drugi postulat je da samo s pristankom matične države ono to može biti. Moramo biti mudri i pametni, da odredimo strateške ciljeve. Biće teško. Ništa što je veliko i vredno ne dolazi lako. Moramo da se borimo, jer neće biti lakih rešenja!

Sagovornica podseća da je vizna liberalizacijai dobra, jer sada mnogi u Prištini kupuju kartu u jednom pravcu.

- Jako je bitno da se podsetimo da su Grčka i Slovačka pre deset godina priznale njihove pasoše, ali ne nezavisnost "Kosova". Nama vizna liberalizacija odgovara. Veliki broj Albanaca je to čekalo, da bi kupilo kartu u jednom smeru. Na "Kosovu" ne postoji perspektiva, nema života, postoji samo farsa da će je oni u jednom momentu pretočiti u Veliku Albaniji - rekla je Đurđević Stamenkovski i čestitala Republici Srpskoj slavu Sveti Stefan.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:21 KIM JE JEDINI PROSTOR U EVROPI GDE NE POSTOJI PRAZNIK! Odalović o potresnoj novogodišnjoj želji dečaka iz Kosovske Mitrovice