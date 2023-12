KURTI U PROBLEMU, I ALBANCI BI DA BEŽE SA KOSOVA I METOHIJE! Kljajić i Šljivančanin za Kurir: Stiglo preko 300.000 zahteva za VIZU

Na Svetog Nikolu, 19.12. 2023. pripadnici Kurtijeve policije upali su u kompleks 'Rajska banja', u opštini Zvečan, i potpuno bespravno i pod pretnjom sile isterali radnike koji rade na održavanju istoimenog hotela i restorana.

"Da li je ovim Priština zapravo potvrdila svoju nameru sveobuhvatne okupacije severa Kosmeta? "

foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

Pukovnik JNA u penziji Veselin Šljivančanin i politikolog Vladimir Kljajić gostovali su u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru o dešavanjima na KiM i to baš "neočekivano" na veliki praznik svetog Nikolu.

Šljivančanin pamti razne diverzije, kako kaže, nad Srbima, ističući da od osamdesetih godina na ovamo, Srbi na KiM doživljavaju teror i nad živima i nad mrtvima - grobovima i spomenicima...

05:41 KURTI U PROBLEMU? I ALBANCI SA KOSOVA I METOHIJE BI DA BEŽE Kljajić i Šljivančanin za Kurir: Stiglo preko 300.000 zahteva za VIZU

- Ti koji su rekli da će svi imati isto pravo, gledaju im kroz prste... Zašto to rade? Ostao je najhrabriji narod i neće se pomerati ni po cenu svog života... Sad je taj narod opstao, a A.Vučić je išao da poseti kuće tih Srba, znate li koliko je to važno. To je teritorija Srbije... Ovo što se dešava nije iznenađujuće... Oni po svaku cenu žele da im otmu i to malo što im je tamo ostalo - rekao je Šljivančanin.

"Ideja je da se poruči da je Srbima bilo kakvo udruživanje nedopustivo i to stoji iza svega", pridružio se razgovoru Kljajić.

foto: Kurir tv

- Ne možete da opstanete ako nemate pravo na rad. Sada se planira vizna liberalizacija, imali su preko 300.000 zahteva za vize EU, Kurti je svestan da je situacija katastrofalna! Tamo je minimalna zarada 130 evra. Imaće problema i tek će se tada EU osvestiti kome dopuštaju... Kurti se nije pokazao razuman, neophodno je obezbediti normalne uslove za život svima - pre svega Srbima... On na neki način ima sigurnost da će nastaviti ovi politiku, osim ako Vašington i Brisel ne urade nešto - rekao je.

