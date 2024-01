"SRBIJA U NAREDNIH 10 GODINA MOŽE DA POSTANE NAJZNAČAJNIJA ZEMLJA EVROPE!" Marinković: Posedujemo nešto što sve velike sile traže

Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma u Davosu održava se od 15. do 19. januara. Tradicionalno ugostiće brojne državne predstavnike, međunarodne organizacije, preduzetnike, privatne partnere, najvažnije ljude iz finansijskih sektora.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ove godine će učestvovati na ekonomskom forum u Davosu i svrstan je među tridesetak vodećih svetskih političara koji će učestvovati na skupu.

Poruke su da je ovo prvi Svetski ekonomski forum na kojem će se zaista fokusirati "na dugoročno i ono što će sledeća decenija doneti, a ne samo na kompresovani i nestabilni poslovni ciklus".

Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao foruma u Davosu.

- Tačno je, predsednik Vučić jeste kao predstavnik Srbije i predsednik Srbije svrstan u trideset najbitnijih svetskih lidera koji će prisustvovati Svetskom ekonomskom forumu u Davosu - rekao je Marinković.

foto: Kurir televizija

Voditeljka Silvija Slamnig je potom dodala da tamo mogu da dođu samo oni koji su pozvani, a oni koji nisu pozvani moraju da plate oko pola miliona eura za prisustvo i učešće.

- Pitanje je gde vi možete tu da učestvujete i kakve, da li možete uopšte da dobijete neki sastanak i koliko to u stvari, koliko je moguće da ostvarite bilo kakav cilj ili nešto što ste naumili sa bilo kakvim novcem, to je gotovo nemoguće. Dakle ne može da se plati ono što će recimo predsednik Vučić imati tamo s obzirom da je svrstan u tu grupu od 30 najbitnijih lidera. S tim što ja moram da napomenem da on jeste svrstan od strane organizatora, ali će tu biti mnogo više predsednika država i premijera, on je svrstan u 30 najvažnijih, najznačajnijih, dakle što znači da je Srbija jako značajna na globalnom nivou, značajna za Evropu, ali je prepoznata kao jedna vrsta posebnog ekonomskog haba, zemlje koja može da bude motor razvoja, ali i stabilnosti celog ovog regiona - naveo je Marinković.

06:16 SRBIJA U NAREDNIH 10 GODINA MOŽE DA BUDE NAJZNAČAJNIJA ZEMLJA EVROPE! Marinković: Posedujemo nešto što sve velike sile traže

Potom se dotakao i značaja za Srbiju.

- Ja mislim da je upravo tom njegovom proaktivnošću i proaktivnim stavom i prisustvom i svemu onome što je on uradio na prethodnim sastancima i na prethodnim forumima u stvari zaslužio, ne za njega lično, nego za Srbiju takvu vrstu statusa da Srbija u stvari bude prepoznata kao zemlja koja je dobra za investiranje. Koja je dobra kada je u pitanju na globalni nivo kao partner, koja je pouzdan partner, koja se bori za stabilnost i koja već u proteklih nekoliko godina u celom ovom regionu, ne samo u regionu jugoistočne Evrope, prednjači po pitanju glavnih i ključnih tema koje će ove godine biti raspravljane na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. To je veštačka inteligencija, gde Srbija već radi na tome, ima puno pomaka po tom pitanju. Pitanje energetike, održivog razvoja, klimatskih promena, upotrebe kritičnih minerala, odnosno kritičnih sirovina, proizvodnje električnih automobila, baterija, koje su potrebne za tu industrijsku i automobilsku revoluciju koja se već dešava u svetu i gde se u stvari odigrava ključna ekonomska bitka između ključnih svetskih igrača, a to su Kina, Sjedinjene Američke Države i zemlje Evropske unije. Ja ću da kažem jednu važnu stvar. Zašto se odigrava? 78% baterija za električne automobile se trenutno proizvodi u Kini. Samo nekoliko procenata u Americi. Amerika za sada gubi taj rat na tom planu, a recimo imate Mađarsku koja proizvodi 4%, Poljska koja proizvodi 6% - rekao je Marinković i dodao:

foto: Kurir televizija

- Srbija je tu jako važna zato što ima jako veliki potencijal po pitanju kritičnih sirovina, ima veliki potencijal i ogromne rezerve litijuma i mogla bi da bude i geopolitički ali i ekonomski možda i najznačajnija zemlja u Evropi u narednih 10 do 15 godina upravo zbog toga što postoji potencijal da se zatvori taj dobavljački lanac ovde od proizvodnje samog litijuma, baterija, električnih automobila, najboljih svetskih fabrika koje bi proizvodile ovde, što naravno od toga imaju interes i Evropa i Nemačka, ali i SAD koje su u takvoj potrazi za kritičnim sirovinama da je to prosto neverovatno. Oni su sad dali 500 milijardi dolara podsticaja svojim domaćim kompanijama kroz ovaj "Inflation Reduction Act" kako bi podstakli proizvodnju i upotrebu kritičnih sirovina i kako bi eventualno u roku od 10 do 15 godina pokušali u tom domenu da stignu Kinu. Srbiju treba gledati kroz tu prizmu i zato je ona u Davosu važna i za Evropu, i za EU, i za Ameriku, ali na kraju krajeva i za Kinu. Vučić to naravno jako dobro koristi sve te komparativne prednosti Srbije, napravio je odličan ambijent za investiranje i ulaganje. Šta nam je potrebno? Potrebna nam je politička stabilnost i ja mislim da uz EXPO i ono što bi trebalo da se događa na tom energetskom planu i planu investicija, Srbija može da se pozicionira ne kao najvažnija zemlja u regionu, nego kao jedna od najbitnijih zemalja u Evropi u narednom periodu, imajući u vidu tu revoluciju po pitanju veštačke inteligencije i samog razvoja nove tehnologije.

Kurir.rs

